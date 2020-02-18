2020-02-18T06:02:31+03:00
Общество

«Не отходит от того дома»: преданному псу, у которого умерли хозяева, ищут любящую семью

Его прикормила бабушка, но теперь женщина просит помочь ей пристроить животное
Ульяна ДЖАНКОВА
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Преданному псу, который не может проститься с домом умерших хозяев, ищут любящую семью.Преданному псу, который не может проститься с домом умерших хозяев, ищут любящую семью.
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Жительница Новосибирска Анна Гончарова обратилась людям с просьбой помочь пожилой женщине. Она прикормила пса, а сейчас переживает о его дальнейшей судьбе. Бабушка хочет найти любящую семью доброй и мудрой собаке, ведь его история удивительная. О ней рассказала девушка, которая разместила пост в соцсети.

— На перекрестке улиц Белая и Красный Факел живет пес. Мы думали, что собака чья-то, потому что постоянно возле одного дома, то лежит, то бродит просто. А сегодня узнали, что хозяева умерли, жили где-то на Марата, собаку прикормила бабуля, он и остался. И сейчас бабушка просит помощи, чтобы кто-нибудь забрал собаку, — рассказала Анна в группе «Подслушано Первомайка».

Сибирячка уверяет, что пес неагрессивный. Она надеется, что он кому-нибудь приглянется, и его заберут к себе домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Не отходит от того дома»: преданному псу, у которого умерли хозяева, ищут любящую семью
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