«Не отходит от того дома»: преданному псу, у которого умерли хозяева, ищут любящую семью

18 Февр. 2020 2020-02-18T06:02:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Новосибирска Анна Гончарова обратилась людям с просьбой помочь пожилой женщине. Она прикормила пса, а сейчас переживает о его дальнейшей судьбе. Бабушка хочет найти любящую семью доброй и мудрой собаке, ведь его история удивительная. О ней рассказала девушка, которая разместила пост в соцсети.

— На перекрестке улиц Белая и Красный Факел живет пес. Мы думали, что собака чья-то, потому что постоянно возле одного дома, то лежит, то бродит просто. А сегодня узнали, что хозяева умерли, жили где-то на Марата, собаку прикормила бабуля, он и остался. И сейчас бабушка просит помощи, чтобы кто-нибудь забрал собаку, — рассказала Анна в группе «Подслушано Первомайка».

Сибирячка уверяет, что пес неагрессивный. Она надеется, что он кому-нибудь приглянется, и его заберут к себе домой.

ИСТОЧНИК KP.RU