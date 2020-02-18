«Прятался на морозе от людей»: выброшенному у роддома коту ищут деньги на лечение

18 Февр. 2020 2020-02-18T05:45:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Коту Роде, просидевшему два месяца на морозе, собирают деньги на лечение. Хозяева очень просто от него избавились. Подъехав к роддому №2 в Октябрьском районе, они выбросили кота из машины и уехали. Животное осталось скитаться по улицам.

— С декабря кот бродил по частному сектору, но чаще его встречали у мусорных баков возле роддома. Люди клали туда еду, подкармливали. Он появлялся изредка, его другие кошки из домов гоняли. Наконец, моя знакомая на днях сумела поймать его на кошколовку. Раз нашли возле роддома, то и назвали Родей, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск волонтер Светлана Ильченко.

Замерзшего Родю отвезли в клинику «Дарвин». Но спустя некоторое время он прихворал: начал чихать, температурить, появился насморк и пропал аппетит.

После посещения ветклиники кот резко стало хуже. Фото: Светлана Ильченко

— Видимо, он заболел из-за стресса, — предполагает Светлана. — Мало того, что переживает предательство бывших «хозяев», так еще и простудился. Надо утром срочно его нести в клинику, а денег нет. А без денег нас уже не принимают, потому что уже большие долги — больше 20 тысяч рублей.

Светлана просит о помощи всех неравнодушных. Если вы хотите помочь коту Роде, просьба звонить по телефону 8-913-724-89-69.

ИСТОЧНИК KP.RU