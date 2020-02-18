2020-02-18T05:13:33+03:00
Общество

«Полный беспредел»: сибирячку возмутили автомобилисты, двигающиеся по тротуару и перекрывшие встречную полосу

Женщина просит срочно решит сложную дорожную ситуацию на Бетонном переезде
Ульяна ДЖАНКОВА
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На Бетонном переезде каждое утро творится беспредел, сообщают автомобилисты. Фото: стоп-кадрНа Бетонном переезде каждое утро творится беспредел, сообщают автомобилисты. Фото: стоп-кадр
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Жительница Новосибирска Светлана Чуева обратилась к сотрудникам ДПС с просьбой срочно принять меры. Женщина жалуется, что на Бетонном переезде с утра невозможно проехать, на дороге творится хаос: машины пытаются проскочить на улицу Станционную по тротуару, либо в наглую стоят на встречной полосе.

— Беспредел на Бетонном переезде! Камеры там нужны или пару раз ДПС поставить в час пик, чтоб неповадно было. Таких водителей надо штрафовать, мешают проезду и нарушают правила проезда на переезде, обгоняет на рельсах, блокируют дорогу во дворы, ну и как видим на видео — ездят по тротуарам. Приходится оставлять машину на парковке и пешком прибираться через этот беспредел, — рассказала женщина.

Как сообщила КП-Новосибирск Светлана, проблему создают машины, которые выезжают со дворов.

— Железнодорожники пытаются на переезде регулировать, чтоб на путях не стояли машины, но бесполезно. Все это шоу начинается, когда на часах еще и 8.00 утра нет, — жалуется женщина.

КП-Новосибирск направила запрос пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

В Новосибирске на Бетонном переезде каждое утро хаос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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