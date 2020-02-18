Стала известна судьба 16-летней девочки, пропавшей после ссоры с родителями

18 Февр. 2020 2020-02-18T04:23:34+03:00

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Школьницу искали две недели. Девушка пропала в Ленинском районе еще 7 февраля. Она ушла из дома после того, как дома произошла небольшая семейная ссора.

По словам волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт» 16-летняя девочка какое-то время мелькала в соцсети, а потом пропала и там. Тогда было принято решение разослать ориентировки. Спустя несколько дней подросток вышла на связь.

— Девочку была в Новосибирске, с ней связались наши добровольцы: психолог уговорила ее встретиться. Мы встретились с девочкой, выслушали ее позицию, почему она ушла из дома, потом вместе поехали в полицию, — рассказала КП-Новосибирск руководитель «Лиза Алерт в Новосибирске Алеся Яблонских.

Напомним, среди особых примет девочки были пирсинг в языке и татуировка на левом запястье. Когда она ушла из дома была одета в черную куртку, черные ботинки и черную шапку.

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ИСТОЧНИК KP.RU