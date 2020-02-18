«Он не знает элементарного»: суд обязал сибиряков демонтировать неправильную душевую, установленную сантехником

18 Февр. 2020 2020-02-18T03:50:10+03:00

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Жительница Новосибирска пожаловалась на недобросовестного сантехника. Она решила предостеречь всех, кто собирается делать ремонт в ванной комнате и закажет работу у этого мастера.

— Человек работает без разрешений на проведение каких-либо сантехнических работ, не знает элементарных правил установки и монтажа душевых кабин. Осенью данный «мастер» с нарушениями, незаконно переоборудовал ванную комнату в квартире моей соседки, этажом выше. Установил трап для слива (который запрещен в многоквартирных домах), в результате чего образовалась течь в квартиру этажом ниже, то есть мою. Все попытки связаться с "мастером" тщетны, он просто заблокировал все номера и не выходит на связь, — написала женщина в группе «ЧС54 | Новосибирск».

По словам женщины, мастер не хочет переделывать работу, за которую взял немалые деньги. Теперь сибирячке пришлось подать в суд — на соседей, которые незаконно сделали ремонт. А им, в свою очередь, принудительно демонтировать душевую.

Среди подписчиков нашлись те, кто узнал сантехника и тоже был не в восторге от его работы.

— Оооо, знакомая личность! Нам он тоже накосячил! Гидроизоляцию вообще не сделал в душевой, трап не укрепил, поддон сделал из сибита, а он влагу накапливает. Сайт у него нормальный, и работы там выставлены, так что позиционирует он себя вполне как профессионал. Кстати, тоже слился, когда просили переделать, — написала подписчица Юлия Климовских.

ИСТОЧНИК KP.RU