«Идите отсюда, мы никуда не поедем!»: школьников не пустили в маршрутку и заставили идти по лесу

17 Февр. 2020 2020-02-17T20:11:14+03:00

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В Новосибирске водители сразу 13 маршруток отказались везти школьников домой со спортивных занятий. Детям пришлось пройти несколько остановок прямо по проезжей части, рядом с лесом и частным сектором.

— У меня дочь занимается в Центре Спортивной подготовки по биатлону. Мне удается ее туда возить и забирать на машине только по выходным, а в будни я работаю. И она возвращается домой вместе с друзьями на маршрутке. Но в этот раз произошло что-то вообще невообразимое! Дети увидели около конечной остановки «Биатлонный комплекс», откуда они обычно ездят, где-то 13 маршруток, но ни одна из них не согласилась их везти. Детям так и сказали: «Идите отсюда, мы никуда не поедем!». А ведь там ходит только одна маршрутка — №72, — рассказала КП-Новосибирск Надежда (имя женщины изменено. — Прим. авт.), мама 9-летней Инны (имя ребенка изменено. — Прим. авт.), которую не пустили на маршрутку. — И что в итоге? Детям пришлось идти пешком, прямо по проезжей части — ведь по тротуару там из-за снега не пройдешь. Я и другие родители чуть с ума не сошли! Там рядом лес, частный сектор, а ведь время было уже больше пяти вечера, смеркалось. Мало ли, что могло случиться? Дети хоть и не слишком маленькие, но все равно дети: у меня дочери 9 лет, были там и ее сверстники, и ребята постарше, кому по 10-12 лет. К счастью, они смогли спокойно дойти до Барахолки и там уже сесть на автобус, который едет до дома.

Примерный маршрут по которому шли дети. Фото: предоставлено героями публикации

Чтобы разобраться в случившейся ситуации, сибирячка позвонила в Центр управления и обслуживания городского транспорта. Там, диспетчер сообщила ей, что ее заявку они приняли и вскоре ее рассмотрят. Однако на этом женщина решила не останавливаться.

— Я нашла номер владельца этих маршруток, позвонила ему. Он ничего отрицать не стал, даже сказал, что, может быть, это он сам и отправил детей оттуда, якобы чтобы они там не стояли и не слушали все эти маты водителей. Как он мне объяснил, маршрутки там стояли, потому что произошло ДТП, — пояснила Надежда. — Может быть конечно, ДТП там и было, но неужели сразу со всеми 13 машинами? Неужели нельзя было даже одну выделить для детей?

В настоящее время Надежда ждет ответа от Центра управления и обслуживания городского транспорта, а также планирует обратиться напрямую в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. КП-Новосибирск будет следить за ходом этой истории.

ИСТОЧНИК KP.RU