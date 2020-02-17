2020-02-17T18:34:19+03:00
Общество

Рассказываем, какие улицы в Новосибирске почистят от снега ночью 17 февраля

Снег также вывезут с Гусинобродского и Бердского шоссе
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Если у вас есть какие-либо вопросы касающиеся уборки дорог в Новосибирске, вы можете обратиться в МБУ «ГЦОДД».Если у вас есть какие-либо вопросы касающиеся уборки дорог в Новосибирске, вы можете обратиться в МБУ «ГЦОДД».Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Рассказываем, с каких улиц в Новосибирске вывезут снег в ночь с 17 на 18 февраля. На это время автомобилистов просят не оставлять свои машины на проезжей части.

— Сегодня 17 февраля, в ночную смену снег будут вывозить с таких улиц, как: Серебренниковская (от ул. Депутатской до Красного проспекта);Вокзальная магистраль (от ул. Ленина до ул. Советской);Советская (от ул. Челюскинцев до ул. Фрунзе); Ленина (от ул. Урицкого до ул. Революции); Дуси Ковальчук (от ул. Нарымской до ул. Холодильной); Никитина (от ул. Кирова до ул. Воинской); Прокопьевская; Блюхера, а также с площади Калинина, проспекта Дзержинского (от ул. Трикотажной до ул. Красина), Гусинобродского шоссе (от рынка «Восточный» до ул. Есенина) и Бердского шоссе (от ООТ «1-й разъезд» до ООТ «Поселок РМЗ»).

Если у вас есть какие-либо вопросы касающиеся уборки дорог в Новосибирске, вы можете обратиться в МБУ «ГЦОДД» по телефонам: 224-08-52 и 224-87-70 (круглосуточно), а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рассказываем, какие улицы в Новосибирске почистят от снега ночью 17 февраля
Сибиряки за деньги вывозили из страны детей по поддельным документам
«Ее клевали вороны»: собака застряла на острове посреди Оби
«Дети все давно узнали из интернета»: чиновница вступилась за откровенную выставку, куда пускали школьников
Абоненты Tele2 чаще всего ищут любовь в Tinder
«Я же заранее извинился»: вежливый сибиряк, сверлящий в выходной, разозлил соседей
Ругался матом: новосибирец устроил дебош в суши-баре
«Он воет от боли! Что вы делаете?»: мальчика, у которого опухоль уменьшилась в два раза, перестали лечить
В Новосибирск впервые прилетел Балет Монте-Карло
«В честь библейского героя»: жениху мамонтихи Матильды выбрали имя
В Новосибирске скандальный каток у оперного театра засыпали песком
Дорогу самовыдвиженцам: Общественники выберут кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска
Следователи возбудили уголовное дело после смерти 2-летней девочки, выпившей йогурт
«Изверги! Угробили тачку»: новосибирцы осудили хоккеистов, разбивших «девятку» кувалдой
«Он ничего не боится, у него мама — юрист!»: шестиклассник столкнул мальчика с ДЦП с лестницы
«Может оттяпать палец»: в новосибирский зоопарк из Польши привезли пугливого броненосца
«Походка львицы, взгляд тигрицы»: школьница на лабутенах, крадущаяся по гололеду, рассмешила соцсети
Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на предстоящей неделе
«Спрятал под стельки в кроссовках»: пассажир украл кошелек и кольцо у официантки в поезде
«Сломали ребра и отобрали телик»: братья-разбойники избили и обокрали сибиряка, но он не сдал их
«Зачем это детям ?»: общественник выступил против откровенной выставки, куда пускают школьников
«Врачи пытались его спасти по телефону»: в Академгородке на улице умер ученый
У владельцев снегоходов заберут водительские права: рассказываем, кто их может лишиться
«Это нормально»: директор школы с обвалившимся потолком рассказала, что происходит со штукатуркой
«Звонила 428 раз»: врачи отказались прийти к температурящему ребенку
«Спалили пивнушку»: сибирячка сняла на видео пожар в магазине
«Это все понты»: сибирячку, у которой в автобусе украли айфон за 100 тысяч , осудили в соцсетях
«Зачем они это сделали?»: новосибирцы гадают, зачем овощная база выкинула десятки мешков с картошкой в сугроб