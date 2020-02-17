Рассказываем, какие улицы в Новосибирске почистят от снега ночью 17 февраля

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:34:19+03:00

Если у вас есть какие-либо вопросы касающиеся уборки дорог в Новосибирске, вы можете обратиться в МБУ «ГЦОДД». Фото: Олег УКЛАДОВ

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Рассказываем, с каких улиц в Новосибирске вывезут снег в ночь с 17 на 18 февраля. На это время автомобилистов просят не оставлять свои машины на проезжей части.

— Сегодня 17 февраля, в ночную смену снег будут вывозить с таких улиц, как: Серебренниковская (от ул. Депутатской до Красного проспекта);Вокзальная магистраль (от ул. Ленина до ул. Советской);Советская (от ул. Челюскинцев до ул. Фрунзе); Ленина (от ул. Урицкого до ул. Революции); Дуси Ковальчук (от ул. Нарымской до ул. Холодильной); Никитина (от ул. Кирова до ул. Воинской); Прокопьевская; Блюхера, а также с площади Калинина, проспекта Дзержинского (от ул. Трикотажной до ул. Красина), Гусинобродского шоссе (от рынка «Восточный» до ул. Есенина) и Бердского шоссе (от ООТ «1-й разъезд» до ООТ «Поселок РМЗ»).

Если у вас есть какие-либо вопросы касающиеся уборки дорог в Новосибирске, вы можете обратиться в МБУ «ГЦОДД» по телефонам: 224-08-52 и 224-87-70 (круглосуточно), а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU