В Новосибирск впервые прилетел Балет Монте-Карло
19, 20 и 21 февраля всемирно известная труппа представит на большой сцене НОВАТа спектакль «Укрощение строптивой», получивший три премии «Золотая маска»
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Гастрольные спектакли 19 и 20 февраля пройдут с участием звезд Балета Монте-Карло Екатерины Петиной, Матея Урбана, Алессандры Тоньолони и Франческо Мариоттини. А 21 февраля главные партии исполнят премьеры Большого театра - Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов.
Встречайте звезд европейского балета на сцене НОВАТа!