2020-02-17T12:49:21+03:00
Общество

В Новосибирске скандальный каток у оперного театра засыпали песком

Ледовый городок решили пока не трогать из-за гастролей балета Монте-Карло
Алена КУЛЕШОВА
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Сегодня, 17 февраля, в Новосибирске закрыли прославившийся каток у оперного театра.Сегодня, 17 февраля, в Новосибирске закрыли прославившийся каток у оперного театра.Фото: Екатерина КОМЯКОВА
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Сегодня, 17 февраля, в Новосибирске закрыли прославившийся каток у оперного театра. А вот ледовый городок простоит немного дольше — его решили демонтировать позже в связи с приездом в город на гастроли балета Монте-Карло.

— Мы планировали полностью демонтировать весь ледовый городок в эти выходные, однако, в связи с гастролями балета Монте-Карло, НОВАТ попросил нас пока оставить само праздничное оформление. Им хотелось, чтобы артисты тоже успели увидеть эту красоту, — рассказала КП-Новосибирск глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска и вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Начать демонтаж планируется на следующих выходных. А вот каток мы закрыли уже сейчас — нужно было начинать вывозить снег.

Площадь бывшего катка уже засыпали специальным реагентом. Андрей ГОРОЖАНКИН

Площадь бывшего катка уже засыпали специальным реагентом. Андрей ГОРОЖАНКИН

Кроме того, чиновница отметила, что ледовый городок на набережной пока продолжает работать в штатном режиме. Его демонтаж планируют начать тогда, когда погодные условия будут уже напрямую мешать его работе.

Напомним, открыли ледовый городок около оперного театра в Новосибирске 20 декабря. Тысячи фотографий оттуда буквально сразу же заполонили сеть. Однако вид сверху на каток вызвал у многих людей весьма неоднозначные ассоциации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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