В Новосибирске скандальный каток у оперного театра засыпали песком

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:49:21+03:00

Сегодня, 17 февраля, в Новосибирске закрыли прославившийся каток у оперного театра. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

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Сегодня, 17 февраля, в Новосибирске закрыли прославившийся каток у оперного театра. А вот ледовый городок простоит немного дольше — его решили демонтировать позже в связи с приездом в город на гастроли балета Монте-Карло.

— Мы планировали полностью демонтировать весь ледовый городок в эти выходные, однако, в связи с гастролями балета Монте-Карло, НОВАТ попросил нас пока оставить само праздничное оформление. Им хотелось, чтобы артисты тоже успели увидеть эту красоту, — рассказала КП-Новосибирск глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска и вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Начать демонтаж планируется на следующих выходных. А вот каток мы закрыли уже сейчас — нужно было начинать вывозить снег.

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Кроме того, чиновница отметила, что ледовый городок на набережной пока продолжает работать в штатном режиме. Его демонтаж планируют начать тогда, когда погодные условия будут уже напрямую мешать его работе.

Напомним, открыли ледовый городок около оперного театра в Новосибирске 20 декабря. Тысячи фотографий оттуда буквально сразу же заполонили сеть. Однако вид сверху на каток вызвал у многих людей весьма неоднозначные ассоциации.

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ИСТОЧНИК KP.RU