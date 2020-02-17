2020-02-17T12:43:14+03:00
Общество

Дорогу самовыдвиженцам: Общественники выберут кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска

Координационный совет общественных организаций собирается продвигать во власть своих представителей
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Фото: Алена МАРТЫНОВА
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На прошлой неделе в пресс-центре «Комсомольской правды» состоялась конференция с участием представителей общественных движений. Цель мероприятия - объединить общественные организации и создать программу по улучшению процедуры выдвижения кандидатов на выборы.

- Всем оппозиционным силам не хватает солидарности в отношениях друг с другом. В числе кандидатов в депутаты должны быть представители не только партий, но и общественных организаций, - отметил заместитель председателя комитета «Пенсионеры - за достойную жизнь!» Юрий Зимин. - На базе нашего комитета будет создан координационный совет по выдвижению кандидатов от общественных объединений на выборы в Совет депутатов города Новосибирска. С помощью этого совета мы распределим самых достойных самовыдвиженцев и представителей общественных организаций по округам. Нужно действовать сплоченно!

Координационный совет представит программу выдвижения кандидатов на очередной пресс-конференции.

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Дорогу самовыдвиженцам: Общественники выберут кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска
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