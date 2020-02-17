2020-02-17T11:37:14+03:00
Общество

Следователи возбудили уголовное дело после смерти 2-летней девочки, выпившей йогурт

В СК по Новосибирской области устанавливают детали произошедшего
Ульяна ДЖАНКОВА
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Следователи выясняют, кто виноват в гибели ребенка в больнице. Фото: личный архивСледователи выясняют, кто виноват в гибели ребенка в больнице. Фото: личный архив
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В Новосибирске следователи расследуют смерть 2-летней Аделины. Малышке резко стало плохо после того, как она выпила йогурт. Ее привезли в больницу. Вскоре малышка оказалась в реанимации. Родителей к дочке не пустили, до утра отправили домой, а наследующей день сообщили, что ребенок умер. От чего до сих пор неясно.

— 20 января 2020 года 2-летняя девочка была экстренно госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи в «Детскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи», где ей поставили диагноз «сахарный диабет» и в госпитализации отказали, направили для лечения в другую детскую больницу. В этот же день малолетняя умерла в медицинском учреждении от другого заболевания, диагноз которого при поступлении не установили, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Следователем проводится сбор медицинских документов, необходимых для назначения комиссионной судебно-медицинской экспертизы, расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Следователи возбудили уголовное дело после смерти 2-летней девочки, выпившей йогурт
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