«Походка львицы, взгляд тигрицы»: школьница на лабутенах, крадущаяся по гололеду, рассмешила соцсети

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:35:26+03:00

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Жители Чанов в соцсети разместили смешное видео. Кадры сняты на одной из улиц поселка. Там среди деревянных домов по делам спешит школьница. На ней — красная куртка и черная спортивная шапка, в общем, все, как у обычных учеников, вот только на ногах девочки были не зимние сапоги, а лабутены.

Она торопливо бежит по гололеду под песню Сергея Шнурова «На лабутенах», и, кажется, что вот-вот рухнет, но нет, школьница умудряется еще пинать камни на дороге.

Видео, размещенное в группе «Подслушано Чаны», рассмешило подписчиков. Люди не оставили ролик без внимания.

— Я ее однажды на Ленина летом видел.

— Бедный ребенок, ноги бы не переломала. Красота требует жертв.

— Походка львицы, взгляд тигрицы.

КП-Новосибирск администраторы паблика признались, что ролик снят не в Чанах, он вирусно разлетелся по Интернету, но забавно, что школьницу на лабутенах узнают местные жители.

Если вы увидели что-то необычное, то присылайте нам в редакцию на WhatsApp: 8 923 — 145 — 11 — 03.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/761234" frameborder="0"></iframe> Под Новосибирском заметили школьницу на лабутенах.

ИСТОЧНИК KP.RU