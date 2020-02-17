2020-02-17T10:35:26+03:00
Общество

«Походка львицы, взгляд тигрицы»: школьница на лабутенах, крадущаяся по гололеду, рассмешила соцсети

Смешную походку девочки сняли на видео жители Чанов
Ульяна ДЖАНКОВА
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Школьницу на лабутенах заметили в Чанах. Фото: стоп-кадраШкольницу на лабутенах заметили в Чанах. Фото: стоп-кадра
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Жители Чанов в соцсети разместили смешное видео. Кадры сняты на одной из улиц поселка. Там среди деревянных домов по делам спешит школьница. На ней — красная куртка и черная спортивная шапка, в общем, все, как у обычных учеников, вот только на ногах девочки были не зимние сапоги, а лабутены.

Она торопливо бежит по гололеду под песню Сергея Шнурова «На лабутенах», и, кажется, что вот-вот рухнет, но нет, школьница умудряется еще пинать камни на дороге.

Видео, размещенное в группе «Подслушано Чаны», рассмешило подписчиков. Люди не оставили ролик без внимания.

— Я ее однажды на Ленина летом видел.

— Бедный ребенок, ноги бы не переломала. Красота требует жертв.

— Походка львицы, взгляд тигрицы.

КП-Новосибирск администраторы паблика признались, что ролик снят не в Чанах, он вирусно разлетелся по Интернету, но забавно, что школьницу на лабутенах узнают местные жители.

Если вы увидели что-то необычное, то присылайте нам в редакцию на WhatsApp: 8 923 — 145 — 11 — 03.

Под Новосибирском заметили школьницу на лабутенах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Походка львицы, взгляд тигрицы»: школьница на лабутенах, крадущаяся по гололеду, рассмешила соцсети
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