«Походка львицы, взгляд тигрицы»: школьница на лабутенах, крадущаяся по гололеду, рассмешила соцсети
Жители Чанов в соцсети разместили смешное видео. Кадры сняты на одной из улиц поселка. Там среди деревянных домов по делам спешит школьница. На ней — красная куртка и черная спортивная шапка, в общем, все, как у обычных учеников, вот только на ногах девочки были не зимние сапоги, а лабутены.
Она торопливо бежит по гололеду под песню Сергея Шнурова «На лабутенах», и, кажется, что вот-вот рухнет, но нет, школьница умудряется еще пинать камни на дороге.
Видео, размещенное в группе «Подслушано Чаны», рассмешило подписчиков. Люди не оставили ролик без внимания.
— Я ее однажды на Ленина летом видел.
— Бедный ребенок, ноги бы не переломала. Красота требует жертв.
— Походка львицы, взгляд тигрицы.
КП-Новосибирск администраторы паблика признались, что ролик снят не в Чанах, он вирусно разлетелся по Интернету, но забавно, что школьницу на лабутенах узнают местные жители.
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Под Новосибирском заметили школьницу на лабутенах.
ИСТОЧНИК KP.RU