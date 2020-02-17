2020-02-17T10:04:50+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на предстоящей неделе

Погода в Новосибирске снова резко изменится уже к середине недели
Надежда РЫЖКИНА
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К четвергу температура в городе повысится до +1К четвергу температура в городе повысится до +1Фото: Алексей ФОКИН
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На этой неделе погода в Новосибирске снова изменится: раньше времени заглянет весна. Западно-Сибирский гидрометцентр передает, что в четверг температура поднимется выше нуля — до нас дойдет западный циклон с Атлантического океана.

— Мы полагаем, что ближайшие три дня юг Западной Сибири будет находиться под влиянием циклонов из Казахстана и районов Среднего и Южного Урала. Эти циклоны имеют атлантическое происхождение. Мы предполагаем, что погода будет снежная, может даже с мокрым снегом, с метелями и порывистыми ветрами до 15-17 м/с. 18 и 19 февраля температура ночью будет до -6 до -12 градусов мороза, местами до -19. А днем — от -1 до -8 градусов. 20 февраля даже потеплеет: ночью от -5 до -10, а днем — 4 до +1. Это температура выше климатической нормы, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Синоптики посоветовали всем службам быть готовым к сложной ситуации на дороге — резкие скачки температуры могут вызвать гололедицу и больше сосулек на крышах домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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