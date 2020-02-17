2020-02-17T09:07:23+03:00
Общество

«Спрятал под стельки в кроссовках»: пассажир украл кошелек и кольцо у официантки в поезде

Его поймали полицейские на станции Барабинска
Ульяна ДЖАНКОВА
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Полицейские поймали вора в поезде. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СФО.Полицейские поймали вора в поезде. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СФО.
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Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Барабинск раскрыли кражу в пассажирском поезде. Мужчина украл у официантки вагона-ресторана поезда «»Северобайкальск-Москва» кошелек, где были 7 тысяч рублей и золотое кольцо. Ценности лежали под сидением.

— К краже причастен 34-летний житель Тюмени, посещавший ресторан в пути следования. Воспользовавшись тем, что работники общепита заняты обслуживанием пассажиров и не обращают на него внимания, мужчина приподнял сидение и украл ценности. Общий ущерб составил почти 15 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Деньги и кольцо мужчин спрятал под стельку в кроссовках. После чего он лег спать. Его разбудили полицейские.

— Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ: «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба».

Ему грозит срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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