2020-02-17T08:17:35+03:00
Общество

«Сломали ребра и отобрали телик»: братья-разбойники избили и обокрали сибиряка, но он не сдал их

Мужчины не были друг с другом знакомы
Надежда РЫЖКИНА
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Братья вынесли из дома телевизор, приставку и колонкуБратья вынесли из дома телевизор, приставку и колонкуФото: Олег ЗОЛОТО
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В Новосибирском районе 44-летний житель села Ленинское стал жертвой разбоя. К нему в дом на улице Панельной ворвались двое неизвестных. Сначала они его избили, а потом обокрали. Они вынесли из дома телевизор, ТВ-приставку и портативную колонку, а после этого скрылись.

— Сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались два родных брата в возрасте 33 и 36 лет, проживающие в Новосибирском районе. Они и раньше привлекались к уголовной ответственности. Технику они хотели продать. Полицейские изъяли похищенное имущество у задержанных, — сообщили в ГУ МВД Новосибирск по Новосибирской области.

В деле много неясного — проводится расследование. В ведомстве предполагают, что пострадавший мог сам впустить грабителей в дом. Также неизвестно, кто вызвал «Скорую помощь».

По информации полиции, 16 февраля в 3 часа ночи мужчину привезли в больницу Краснообска с травмами головы и переломом ребер. Он не захотел признаваться, откуда это у него — тогда медики и обратились в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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