2020-02-17T07:09:05+03:00
Общество

«Врачи пытались его спасти по телефону»: в Академгородке на улице умер ученый

Пока ехала «Скорая», мужчине пытались помочь прохожие
Надежда РЫЖКИНА
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Валерию Мирошниченко шёл 73-й год. Фото: Институт математики имени С. Л. Соболева СО РАНВалерию Мирошниченко шёл 73-й год. Фото: Институт математики имени С. Л. Соболева СО РАН
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В Академгородке на перекрестке проспекта Лаврентьева и Коптюга произошел несчастный случай: вечером посреди улицы упал мужчина: стало плохо с сердцем. К нему на помощь прибежали прохожие, но спасти его не успели.

— В 21:16 был вызов, 73-летний мужчина внезапно упал на улице. Ему попытались произвести дистанционную реанимацию в соответствии с протоколом при помощи наших специалистов и тех, кто оказался рядом. Прохожие согласились под руководством врача, который был на другом конце телефона, выполнить нужные при реанимации действия. Бригада «Скорой медицинской помощи» приехала позже и продолжила спасать мужчину, медики пытались его реанимировать 30 минут, но безуспешно, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Большакова, главный врач Новосибирской станции «Скорой помощи».

Погибшим оказался Валерий Мирошниченко, ученый Института математики им. С. Л. Соболева, член Ученого Совета и кандидат физико-математических наук. Он скончался на 73-м году жизни.

На официальном сайте института сказано, что прощание с покойным состоится в понедельник, 17 февраля, в Институте математики им. С. Л. Соболева СО РАН с 12:00 до 12:30 и в прощальном зале по адресу ул. Арбузова, 6А с 13:00 до 13:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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