2020-02-17T06:22:43+03:00
Общество

У владельцев снегоходов заберут водительские права: рассказываем, кто их может лишиться

В инспекции Гостехнадзора рассказали, за какие нарушения владельцев снегоходов лишат права управления
Ульяна ДЖАНКОВА
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Снегоходчиков могут лишить водительских прав на автомобиль.Снегоходчиков могут лишить водительских прав на автомобиль.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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У владельцев снегоходов заберут водительские права: такую информацию озвучили в правительстве Новосибирской области.

В регионе до 31 марта проводится операция «Снегоход». Причина проверки — многочисленные нарушения правил со стороны владельцев снегоходов.

— Многие не осознают всю степень опасности техники и нарушают требования, установленные для ее эксплуатации. В 2019 году технический осмотр не прошли более 75% снегоходов. Всего их зарегистрировано в области почти 4,3 тысячи, — сообщил руководитель региональной инспекции Гостехнадзора Александр Соболевский. — А неудовлетворительное техсостояние транспортного средства может привести к гибели людей, их инвалидности.

По словам Александра Соболевского за нарушение правил владельцу грозит сначала предупреждение, потом штраф, а если эти меры не подействуют, то его лишат права управления снегоходом, а заодно и автомобилем.

Напомним, после того, как вы купили снегоход, его в течение 10 суток нужно поставить на учет и получить знаки. Процедура такая же, как и с автомобилем. Заявление можно подать через сайт «Госуслуги». Там же можно и оплатить. Еще и скидку дадут в размере 30 %.

Также чтобы рассекать по сугробам на снегоходе, нужны права тракториста-машиниста (тракториста) с открытой категорией «АI». А еще не забывайте каждый год проходить техосмотр. Иначе по сугробам придется ездить на санках, а до работы — на общественном транспорте или добираться пешком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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