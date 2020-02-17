2020-02-17T05:07:46+03:00
Общество

«Спалили пивнушку»: сибирячка сняла на видео пожар в магазине

По предварительной информации, никто не пострадал
Ульяна ДЖАНКОВА
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Утром в Новосибирске загорелась пивнушка.Утром в Новосибирске загорелась пивнушка.
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В Новосибирске утром в понедельник, 17 февраля, загорелся магазин по улице Забалуева, 21/1. Там продают разливные напитки. На место ЧП прибыли пожарные, которые потушили огонь. По предварительной информации, никто не пострадал. Магазин находился в отдельно стоящем здании, а не жилом доме. Продавцы, видимо, еще не успели прийти на работу.

Очевидцы, которые в это время шли на работу сняли на видео пожар. Ролик опубликован в группе «Инцидент Новосибирск». Автор видео — женщина. На кадрах видно, как спасатель входит в горящее здание. А вот сибирячке, которая сняла видео, пожар в пивнушке показался забавным.

Происшествие сняла на видео женщина и весело прокомментировала его.

Происшествие сняла на видео женщина и весело прокомментировала его.

— Спалили пивнушку, — весело сообщает за кадром сибирячка.

Причина возгорания пока неизвестна. В МЧС по Новосибирской области возгорание пока не прокомментировали.

В Новосибирске утром горела пивнушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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