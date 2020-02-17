2020-02-17T05:11:02+03:00
Общество

«Звонила 428 раз»: врачи отказались прийти к температурящему ребенку

В регистратуре маме заявили, что это не повод для вызова медика
Надежда РЫЖКИНА
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Приехать к малышу с температурой под 39 градусов врачи отказались. Фото: revizor.nskПриехать к малышу с температурой под 39 градусов врачи отказались. Фото: revizor.nskФото: Алексей БУЛАТОВ
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На днях жительница Новосибирска пыталась вызвать к маленькому ребенку врача: малыш хрипел от кашля, а еще у него пять дней держалась температура под 39 градусов.

Дозвониться в поликлинику по месту жительства женщина смогла не сразу — а только с 428 попытки.

— В 9:39 я попала на регистратора и объяснила, что ребенок болеет пятый день, попросила дежурного врача прийти и послушать легкие ребенка. На что получила отказ со словами, что мне должно быть стыдно звонить, что температура не высокая и вообще все вокруг кашляют и ничего. Пригласила нас прийти в отделение, сославшись на то, что мы живем всего в одной остановке от поликлиники, сейчас не мороз, все кабинеты работают и, если нужно, нам поставят укол, — написала мама на странице revizor.nsk

По словам молодой мамы, педиатр посоветовал им обращаться в больницу в любой день, даже в субботу. В регистратуре стояли на своем: отправить вам врача не можем, звоните, если совсем поплохеет.

Дозвониться в регистратуру женщина смогла с 428 раза

Дозвониться в регистратуру женщина смогла с 428 раза

Женщине пришлось срочно вызывать платного педиатра. Кроме того, она не захотела все оставлять, как есть, и написала жалобу в минздрав.

КП-Новосибирск также направила запрос в министерство здравоохранения с просьбой прокомментировать ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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