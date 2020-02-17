«Звонила 428 раз»: врачи отказались прийти к температурящему ребенку
На днях жительница Новосибирска пыталась вызвать к маленькому ребенку врача: малыш хрипел от кашля, а еще у него пять дней держалась температура под 39 градусов.
Дозвониться в поликлинику по месту жительства женщина смогла не сразу — а только с 428 попытки.
— В 9:39 я попала на регистратора и объяснила, что ребенок болеет пятый день, попросила дежурного врача прийти и послушать легкие ребенка. На что получила отказ со словами, что мне должно быть стыдно звонить, что температура не высокая и вообще все вокруг кашляют и ничего. Пригласила нас прийти в отделение, сославшись на то, что мы живем всего в одной остановке от поликлиники, сейчас не мороз, все кабинеты работают и, если нужно, нам поставят укол, — написала мама на странице revizor.nsk
По словам молодой мамы, педиатр посоветовал им обращаться в больницу в любой день, даже в субботу. В регистратуре стояли на своем: отправить вам врача не можем, звоните, если совсем поплохеет.
Дозвониться в регистратуру женщина смогла с 428 раза
Женщине пришлось срочно вызывать платного педиатра. Кроме того, она не захотела все оставлять, как есть, и написала жалобу в минздрав.
КП-Новосибирск также направила запрос в министерство здравоохранения с просьбой прокомментировать ситуацию.
ИСТОЧНИК KP.RU