2020-02-17T04:31:03+03:00
Общество

«Это все понты»: сибирячку, у которой в автобусе украли айфон за 100 тысяч , осудили в соцсетях

Девушке посоветовали ездить на такси или купить личное авто
Ульяна ДЖАНКОВА
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У сибирячке в автобусе украли дорогой телефон.У сибирячке в автобусе украли дорогой телефон.
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Жительница Новосибирска Ангелина Красавина рассказала о том, что у нее при входе в автобус №98 украли дорогой телефон — iPhone 11 Pro. Его стоимость в пределах ста тысяч рублей. Девушка разместила фото мобильника в группе «Бюро Находок Новосибирска» и попросила отозваться тех, кто видел, как вытащили телефон, либо позвонить, если кому-то попытаются продать мобильник.

— Все произошло 11 февраля в 20.00 «Золотой ниве»: при посадке в автобус №98 в сторону Татьяны Снежиной был украден iPhone 11 Pro 64 gb темно-зеленого цвета, в голубом силиконовом чехле, — написала Ангелина в паблике.

Новосибирцы посчитали, что девушка сама виновата: якобы нечего с таким дорогим мобильником ездить на общественном транспорте.

— Это все понты, покупают телефоны за сотку, потом ходят и скулят что украли.

— Если бы у меня в кармане лежало 100 тысяч рублей, я бы на общественном транспорте точно не поехал.

Люди сомневаются, что девушке вернут ее дорогостоящий телефон. Нашлась женщина, у которой точно также в автобусе воры вытащили телефон. Прошел год, а мобильник так и не найден. Женщина утверждает, что на маршруте в паре орудуют два воры и пассажирам надо проявить бдительность.

— Тоже при посадке на 98 автобус. В сторону МЖК. Причем это на лестнице случилось, как я поняла. Они быстро работают. Положила телефон в карман, застегнула, и на лестнице потасовка произошла, типа мужик выйти не успел или что-то вроде того, в общем, пройти не давал в салон. Я только поднялась в салон, полезла сразу же в карман, телефона уже нет, — написала сибирячка.

Ангелина подтвердила, что в ее случае воры действовали по такой же схеме.

— Точно так же все было. Меня сзади толкнули, и мужик стал выходить, я на его место прошла, смотрю, а сумка открыта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«Это все понты»: сибирячку, у которой в автобусе украли айфон за 100 тысяч , осудили в соцсетях
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