«Зачем они это сделали?»: новосибирцы гадают, зачем овощная база выкинула десятки мешков с картошкой в сугроб
Работники оптово-розничной базы в поселке Садовый выкинули мешки с картошкой прямо в снег. В поле недалеко от базы овощи в сетках аккуратно разложены друг на друга. Их увидели люди, которые проезжали мимо. Они сфотографировали выкинутую картошку и опубликовали снимок в группе «АСТ-54». Новосибирцы недоумевают, зачем это выкинули картошку в мешках.
Пользователи соцсети пришли в негодование от такой картины. Многие не поверили, что овощи просроченные.
— Нагадили, и в кусты! За утилизацию же нужно платить, а тут вывалили по-тихому в поле и само сгниет, докажите теперь кто виновник.
— Могли отдать в школы, детсадики, интернат, детдома, ну нет, проще же выкинуть.
— Могли бы в зоопарк отдать, — написали пользователи.
Корреспондент КП-Новосибирск отправила запрос в оптово-розничный центр, чтобы узнать, почему овощи оказались в поле на снегу, а не в утилизации.
ИСТОЧНИК KP.RU