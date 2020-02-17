«Зачем они это сделали?»: новосибирцы гадают, зачем овощная база выкинула десятки мешков с картошкой в сугроб

17 Февр. 2020 2020-02-17T03:37:09+03:00

Картошка лежала ровными рядами — даже не похоже, что ее просто выкинули Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирцы уверены, что продукту можно было найти полезное применение

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Работники оптово-розничной базы в поселке Садовый выкинули мешки с картошкой прямо в снег. В поле недалеко от базы овощи в сетках аккуратно разложены друг на друга. Их увидели люди, которые проезжали мимо. Они сфотографировали выкинутую картошку и опубликовали снимок в группе «АСТ-54». Новосибирцы недоумевают, зачем это выкинули картошку в мешках.

Пользователи соцсети пришли в негодование от такой картины. Многие не поверили, что овощи просроченные.

— Нагадили, и в кусты! За утилизацию же нужно платить, а тут вывалили по-тихому в поле и само сгниет, докажите теперь кто виновник.

— Могли отдать в школы, детсадики, интернат, детдома, ну нет, проще же выкинуть.

— Могли бы в зоопарк отдать, — написали пользователи.

Корреспондент КП-Новосибирск отправила запрос в оптово-розничный центр, чтобы узнать, почему овощи оказались в поле на снегу, а не в утилизации.

ИСТОЧНИК KP.RU