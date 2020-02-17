«Держала, как котенка»: пассажиров трамвая возмутила мама, которая не взяла на руки малыша

17 Февр. 2020 2020-02-17T03:04:25+03:00

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Жительницу Новосибирска возмутил инцидент в трамвае. Там ехала женщина с ребенком и коляской. Сама сибирячка сидела, а малыш стоял, она его придерживала за комбинезон, чтобы тот не упал. Возмущенная пассажирка сфотографировала маму и пожаловалась на то, как она везла ребенка в группе «Гортранспорт Новосибирска Онлайн». По мнению пассажирки, это небезопасно.

— Вот так перевозят детей в общественном транспорте, на просьбу взять ребенка на руки, посыпались слова недовольства: типа роди своих, потом вози, как хочешь. Ребенок ехал, бултыхавшись с «Матрешек» до самой «Меги», малыша спасало лишь то, что его как котенка держали за комбинезон, — написала сибирячка в паблике.

Новосибирцы поддержали женщину. Они уверены, что если ребенок упадет и получит травму, то будет отвечать не мама, а водитель транспорта за то, что ехал неаккуратно.

— Как-то был случай, что ребенок 5 лет упал на лесенки и чуть не свернул шею, была травма головы, ребенка еле спасли, это нормально, а водителя из-за этих родителей лишили прав! Это не удобства — это техника безопасности!

— За то, чтобы малыш сел надо было бы оплатить место в полном объеме, видимо денег пожалела.

— Транспортное средство могут подрезать, и куда полетит ваш ребенок тогда? Это безответственность!

Немногие люди встали на защиту женщину с малышом.

ИСТОЧНИК KP.RU