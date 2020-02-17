2020-02-17T03:04:25+03:00
Общество

«Держала, как котенка»: пассажиров трамвая возмутила мама, которая не взяла на руки малыша

Маленький ребенок ехал стоя, а женщина сидела
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Мама держала ребенка за комбинезон, пока ехала до нужной остановки. Фото: группа «Гортранспорт Новосибирска Онлайн»Мама держала ребенка за комбинезон, пока ехала до нужной остановки. Фото: группа «Гортранспорт Новосибирска Онлайн»
Изменить размер текста:

Жительницу Новосибирска возмутил инцидент в трамвае. Там ехала женщина с ребенком и коляской. Сама сибирячка сидела, а малыш стоял, она его придерживала за комбинезон, чтобы тот не упал. Возмущенная пассажирка сфотографировала маму и пожаловалась на то, как она везла ребенка в группе «Гортранспорт Новосибирска Онлайн». По мнению пассажирки, это небезопасно.

— Вот так перевозят детей в общественном транспорте, на просьбу взять ребенка на руки, посыпались слова недовольства: типа роди своих, потом вози, как хочешь. Ребенок ехал, бултыхавшись с «Матрешек» до самой «Меги», малыша спасало лишь то, что его как котенка держали за комбинезон, — написала сибирячка в паблике.

Новосибирцы поддержали женщину. Они уверены, что если ребенок упадет и получит травму, то будет отвечать не мама, а водитель транспорта за то, что ехал неаккуратно.

— Как-то был случай, что ребенок 5 лет упал на лесенки и чуть не свернул шею, была травма головы, ребенка еле спасли, это нормально, а водителя из-за этих родителей лишили прав! Это не удобства — это техника безопасности!

— За то, чтобы малыш сел надо было бы оплатить место в полном объеме, видимо денег пожалела.

— Транспортное средство могут подрезать, и куда полетит ваш ребенок тогда? Это безответственность!

Немногие люди встали на защиту женщину с малышом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Это все понты»: сибирячку, у которой в автобусе украли айфон за 100 тысяч , осудили в соцсетях
«Зачем они это сделали?»: новосибирцы гадают, зачем овощная база выкинула десятки мешков с картошкой в сугроб
«Держала, как котенка»: пассажиров трамвая возмутила мама, которая не взяла на руки малыша
«Меня конкретно бомбит!»: флористы испортили сибиряку сюрприз для девушки на 14 февраля
«Кто его выпустил?»: отцепившийся прицеп перегородил дорогу в Новосибирске
Разработанные на «Векторе» тест-системы, выявляющие коронавирус, бесплатно отправили в Азию и Европу
«Водитель и пассажир вылетели в окно»: под Новосибирском произошла страшная авария
Новосибирский ювелир пропал в День святого Валентина
«Бедненькие, устали»: мужчины уткнулись в телефоны и не уступили женщинам место в метро
«Рейсы задерживают, самолеты отправляют в Барнаул»: рассказываем, что происходит в аэропорту «Толмачево»
Что это такое: в небе над Новосибирском появились странные кольца
«Утрата ориентиров»: школьница, спевшая «На лабутенах» в шоу «Голос. Дети», вызвала споры в соцсетях
«Готовятся к выживанию в Зомбилэнде»: подростки в противогазах рассмешили пассажиров метро
«Удивляется, что он еще жив»: хозяева бросили старого кота на даче
«Обещала вернуться»: таксист пожаловался на девушку, не заплатившую ему 200 рублей за проезд
Увидели все: драчун обнажился перед полицейскими
Два рыбака пили водку и занюхивали шапкой прямо в троллейбусе
Сбежала после ссоры с родителями: в Новосибирске пропала 16-летняя девушка
Отец и сын устроили дебош в новосибирском супермаркете
«Не Святая Валентинка»: сибирячки переоделись в развратных демонов
«Лучше опозориться, чем салон запачкать»: сибиряк справил нужду в центре города прямо на проезжей части
«Мама, забери меня»: дети рассказали о страшных условиях в больнице в посланиях на жалюзи