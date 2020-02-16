«Меня конкретно бомбит!»: флористы испортили сибиряку сюрприз для девушки на 14 февраля

16 Февр. 2020 2020-02-16T19:00:49+03:00

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Новосибирец решил сделать любимой девушке сюрприз на 14 февраля: заказал доставку букета с розами и клубникой за неделю до праздника. Стоимость подарка – около 3 тысячи рублей – перевел компании заранее. Но вместо презента пару ждали только негативные эмоции: об этом сибиряк рассказал в группе revizor.nsk.

Начнем с того, что изначально заказ должны были привезти до 20.30, а в итоге курьер был на месте только в 22.35. Но это стало еще не самой большой проблемой:

- Розы оказались несвежими, часть клубники была испорчена. Вы там ничего не перепутали? Это как бы не самый дешевый букет, и все было заказано заранее. Итог - испорченный праздник, отсутствие настроения и мои нервы. Меня прям конкретно бомбит, - возмутился парень

Юрист Инесса Рябинина в случае, если услуга оказана некачественно, советует действовать предельно просто: сначала писать претензию в компанию, и если там клиенту не возместят затраты, обращаться в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU