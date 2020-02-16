«Кто его выпустил?»: отцепившийся прицеп перегородил дорогу в Новосибирске
Днем в воскресенье, 16 февраля, неприятности новосибирским водителям доставил отцепившийся от фуры прицеп: ЧП произошло на пересечении улиц Выборной и Дубравы в Октябрьском районе.
- Причиной происшествия стало сломанное седельно-сцепное устройство панелевоза, - пояснили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».
Из-за отцепившегося прицепа образовалась огромная пробка: четыре часа водители вынуждены были искать объездные пути. Только к 16.00 прицеп убрали:
- Уже все нормально, вернули все на место, и проезд есть, - сообщают в комментариях автомобилисты.
Пользователи соцсетей сейчас обсуждают случившееся в группе:
- Зачем вообще на маршрут неисправную машину выпускать, и кто это должен контролировать?
- Может, следить за состоянием автомобиля? – пишут в комментариях.
Отцепившийся прицеп перегородил перекресток в Новосибирске.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU