2020-02-16T14:42:58+03:00
Происшествия

«Кто его выпустил?»: отцепившийся прицеп перегородил дорогу в Новосибирске

Четыре часа водители вынуждены были его объезжать
Татьяна СОЛОВОВА
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Из-за прицепа водители не могли проехать.Из-за прицепа водители не могли проехать.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Днем в воскресенье, 16 февраля, неприятности новосибирским водителям доставил отцепившийся от фуры прицеп: ЧП произошло на пересечении улиц Выборной и Дубравы в Октябрьском районе.

- Причиной происшествия стало сломанное седельно-сцепное устройство панелевоза, - пояснили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Из-за отцепившегося прицепа образовалась огромная пробка: четыре часа водители вынуждены были искать объездные пути. Только к 16.00 прицеп убрали:

- Уже все нормально, вернули все на место, и проезд есть, - сообщают в комментариях автомобилисты.

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают случившееся в группе:

- Зачем вообще на маршрут неисправную машину выпускать, и кто это должен контролировать?

- Может, следить за состоянием автомобиля? – пишут в комментариях.

Отцепившийся прицеп перегородил перекресток в Новосибирске.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Кто его выпустил?»: отцепившийся прицеп перегородил дорогу в Новосибирске
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