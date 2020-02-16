«Водитель и пассажир вылетели в окно»: под Новосибирском произошла страшная авария

16 Февр. 2020 2020-02-16T13:13:00+03:00

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В воскресенье, 16 февраля, под Новосибирском произошла серьезная авария: там на трассе Р-256 при движении из Искитима столкнулись две иномарки - седан Volkswagen и минивэн Mazda.

- От удара у седана оказалась серьёзно повреждена левая сторона, а Mazda опрокинулась на правый бок, - рассказали в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Как очевидцы сообщают в группе новосибирской службе эвакуации «АСТ-54», двое на иномарке Volkswagen вылетели навстречу автомобилю Mazda.

- Водитель Mazda не пострадал, а вот водитель и пассажир второго авто вылетели через лобовое стекло, - продолжают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - От них доносился запах алкоголя.

Врачи «Скорой помощи» увезли пострадавших в больницу. Теперь сотрудникам ГИБДД предсттоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшей аварии.

В страшной аварии под Новосибирском пострадали два человека.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU