2020-02-16T11:36:18+03:00
Общество

Новосибирский ювелир пропал в День святого Валентина

О нем нет вестей уже третьи сутки
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Александра последний раз видели рядом с работой. Фото: личный архив.Александра последний раз видели рядом с работой. Фото: личный архив.
Изменить размер текста:

Полиция и родственники третий день ищут пропавшего в Новосибирске ювелира – Александра Зотова.

- Он просто не вернулся домой, телефон недоступен, - рассказали КП-Новосибирск родные исчезнувшего новосибирца. – Последний раз его видели в районе остановок «Ул.Красина» и «Березовая роща» - там у него как раз работа.

Приметы пропавшего сибиряка такие: рост 179 сантиметров, седые волосы, крашенные в темный цвет. Был одет в темно-синюю куртку со светлыми вставками и капюшоном с опушкой, с собой у него была коричневая сумка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении новосибирца или видел после 14 февраля, просят связаться с родными Александра по тел. 8-913-752-63-56, 8-913-737-22-51.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирский ювелир пропал в День святого Валентина
«Бедненькие, устали»: мужчины уткнулись в телефоны и не уступили женщинам место в метро
«Рейсы задерживают, самолеты отправляют в Барнаул»: рассказываем, что происходит в аэропорту «Толмачево»
Что это такое: в небе над Новосибирском появились странные кольца
«Утрата ориентиров»: школьница, спевшая «На лабутенах» в шоу «Голос. Дети», вызвала споры в соцсетях
«Готовятся к выживанию в Зомбилэнде»: подростки в противогазах рассмешили пассажиров метро
«Удивляется, что он еще жив»: хозяева бросили старого кота на даче
«Обещала вернуться»: таксист пожаловался на девушку, не заплатившую ему 200 рублей за проезд
Увидели все: драчун обнажился перед полицейскими
Два рыбака пили водку и занюхивали шапкой прямо в троллейбусе
Сбежала после ссоры с родителями: в Новосибирске пропала 16-летняя девушка
Отец и сын устроили дебош в новосибирском супермаркете
«Не Святая Валентинка»: сибирячки переоделись в развратных демонов
«Лучше опозориться, чем салон запачкать»: сибиряк справил нужду в центре города прямо на проезжей части
«Мама, забери меня»: дети рассказали о страшных условиях в больнице в посланиях на жалюзи