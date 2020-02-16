Новосибирский ювелир пропал в День святого Валентина
Полиция и родственники третий день ищут пропавшего в Новосибирске ювелира – Александра Зотова.
- Он просто не вернулся домой, телефон недоступен, - рассказали КП-Новосибирск родные исчезнувшего новосибирца. – Последний раз его видели в районе остановок «Ул.Красина» и «Березовая роща» - там у него как раз работа.
Приметы пропавшего сибиряка такие: рост 179 сантиметров, седые волосы, крашенные в темный цвет. Был одет в темно-синюю куртку со светлыми вставками и капюшоном с опушкой, с собой у него была коричневая сумка.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении новосибирца или видел после 14 февраля, просят связаться с родными Александра по тел. 8-913-752-63-56, 8-913-737-22-51.
ИСТОЧНИК KP.RU