Новосибирский ювелир пропал в День святого Валентина

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:36:18+03:00

Александра последний раз видели рядом с работой. Фото: личный архив.

О нем нет вестей уже третьи сутки

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Полиция и родственники третий день ищут пропавшего в Новосибирске ювелира – Александра Зотова.

- Он просто не вернулся домой, телефон недоступен, - рассказали КП-Новосибирск родные исчезнувшего новосибирца. – Последний раз его видели в районе остановок «Ул.Красина» и «Березовая роща» - там у него как раз работа.

Приметы пропавшего сибиряка такие: рост 179 сантиметров, седые волосы, крашенные в темный цвет. Был одет в темно-синюю куртку со светлыми вставками и капюшоном с опушкой, с собой у него была коричневая сумка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении новосибирца или видел после 14 февраля, просят связаться с родными Александра по тел. 8-913-752-63-56, 8-913-737-22-51.

ИСТОЧНИК KP.RU