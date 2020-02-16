«Готовятся к выживанию в Зомбилэнде»: подростки в противогазах рассмешили пассажиров метро
Необычные пассажиры оказались на днях в новосибирском метре. На фото, который сделал один из очевидцев, четко видно двух подростков в противогазах, которые что-то разглядывают в телефоне.
Сам снимок сибиряки, которые ехали вместе с ними в подземке, разместили в группе «Мода новосибирского метро». И теперь пользователи соцсетей в комментариях юморят кто во что горазд:
- Готовятся к выживанию в Зомбилэнде.
- Иди своей дорогой, сталкер.
- Ребята развлекаются, поднимают настроение толпе, что же в этом плохого, - пишут комментаторы.
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ИСТОЧНИК KP.RU