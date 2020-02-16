«Готовятся к выживанию в Зомбилэнде»: подростки в противогазах рассмешили пассажиров метро

16 Февр. 2020 2020-02-16T05:26:57+03:00

Подростки смотрели в телефон - может, они проспорили или это была ролевая игра?

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Необычные пассажиры оказались на днях в новосибирском метре. На фото, который сделал один из очевидцев, четко видно двух подростков в противогазах, которые что-то разглядывают в телефоне.

Сам снимок сибиряки, которые ехали вместе с ними в подземке, разместили в группе «Мода новосибирского метро». И теперь пользователи соцсетей в комментариях юморят кто во что горазд:

- Готовятся к выживанию в Зомбилэнде.

- Иди своей дорогой, сталкер.

- Ребята развлекаются, поднимают настроение толпе, что же в этом плохого, - пишут комментаторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU