2020-02-16T05:26:57+03:00
Общество

«Готовятся к выживанию в Зомбилэнде»: подростки в противогазах рассмешили пассажиров метро

Парни проехались в новосибирской подземке
Татьяна СОЛОВОВА
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Подростки смотрели в телефон - может, они проспорили или это была ролевая игра?Подростки смотрели в телефон - может, они проспорили или это была ролевая игра?
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Необычные пассажиры оказались на днях в новосибирском метре. На фото, который сделал один из очевидцев, четко видно двух подростков в противогазах, которые что-то разглядывают в телефоне.

Сам снимок сибиряки, которые ехали вместе с ними в подземке, разместили в группе «Мода новосибирского метро». И теперь пользователи соцсетей в комментариях юморят кто во что горазд:

- Готовятся к выживанию в Зомбилэнде.

- Иди своей дорогой, сталкер.

- Ребята развлекаются, поднимают настроение толпе, что же в этом плохого, - пишут комментаторы.

Уважаемые читатели, если вы стали стали свидетелем чего-то забавного, необычного, или на ваших глазах произошло ЧП, присылайте ваш рассказ с фото и видео на наш редакционный WhatsApp: тел. 8-923-145-11-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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