«Удивляется, что он еще жив»: хозяева бросили старого кота на даче

16 Февр. 2020 2020-02-16T04:33:23+03:00

К счастью, питомца выходили волонтеры, и сейчас он в порядке

Изменить размер текста: A A

О коте Жане Тимоше волонтеры узнали от сибирячки, которая увидела его в дачном поселке:

- Девушка привозила кота с дач в клинику и сказала, что там еще один ходит и что, как ляжет снег, они его привезут и усыпят, потому что он старый и никому не нужный, - рассказала КП-Новосибирск волонтер Евгения Палатова. - А наш волонтер это услышала и сказала, чтобы ей его привозили.

Жану Тимоше нужен уход. Фото: личный архив.

Кот действительно оказался очень старым, видимо, поэтому он и стал ненужным.

- Самое страшное, что ведь он же где то жил до этого, и его сознательно привезли на дачу и оставили, несмотря на то, что он плохо видит и плохо слышит, - возмущается Евгения. – Туда, где никого нет, и еды тоже нет. А сам кот уже ничего не мог, потому что стар и немощен.

Сейчас Жану Тимоше нужен хороший уход и присмотр.

Кот любит поспать. Фото: личный архив.

- Ему постоянно нужно то лекарства, то корм диетический, - объясняет Евгения. - Кот в основном спит и ест, когда здоров, периодически смотрит в окно и удивляется, что он еще жив и кому то нужен.

Если вы готовы приютить Жана Тимошу или помочь со всем необходимым для него, то связаться с волонтерами можно по тел. 8-913-383-64-83 (Ольга).

ИСТОЧНИК KP.RU