«Удивляется, что он еще жив»: хозяева бросили старого кота на даче
О коте Жане Тимоше волонтеры узнали от сибирячки, которая увидела его в дачном поселке:
- Девушка привозила кота с дач в клинику и сказала, что там еще один ходит и что, как ляжет снег, они его привезут и усыпят, потому что он старый и никому не нужный, - рассказала КП-Новосибирск волонтер Евгения Палатова. - А наш волонтер это услышала и сказала, чтобы ей его привозили.
Жану Тимоше нужен уход. Фото: личный архив.
Кот действительно оказался очень старым, видимо, поэтому он и стал ненужным.
- Самое страшное, что ведь он же где то жил до этого, и его сознательно привезли на дачу и оставили, несмотря на то, что он плохо видит и плохо слышит, - возмущается Евгения. – Туда, где никого нет, и еды тоже нет. А сам кот уже ничего не мог, потому что стар и немощен.
Сейчас Жану Тимоше нужен хороший уход и присмотр.
Кот любит поспать. Фото: личный архив.
- Ему постоянно нужно то лекарства, то корм диетический, - объясняет Евгения. - Кот в основном спит и ест, когда здоров, периодически смотрит в окно и удивляется, что он еще жив и кому то нужен.
Если вы готовы приютить Жана Тимошу или помочь со всем необходимым для него, то связаться с волонтерами можно по тел. 8-913-383-64-83 (Ольга).
ИСТОЧНИК KP.RU