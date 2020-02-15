«Обещала вернуться»: таксист пожаловался на девушку, не заплатившую ему 200 рублей за проезд

15 Февр. 2020 2020-02-15T19:12:56+03:00

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В Новосибирске таксист в соцсети пожаловался на девушку-обманщицу. По словам мужчины, он довез ее с проспекта Карла Маркса до улицы Ипподромской, 44. Когда пришло время расплатиться, сибирячка сказала, что за наличкой ей надо сбегать домой. На предложение в залог оставить свой телефон, она сильно возмутилась и заявила, что ее мобильник стоит 100 тысяч рублей, и она уж точно его не отдаст.

— Меня так много раз кидали. Я ей сказал, пусть что-нибудь оставит в залог, у нее был только телефон. Она отказалась. Не доверяет, это и правильно. Тогда предложил ей свои права взамен телефона в качестве залога. Она и тут отказалась. Выбора не было, отпустил. Она пошла домой за деньгами, — рассказал таксист в группе «Инцидент Новосибирск».

За проезд девушка должна была отдать 201 рубль. Но прождав 15 минут, мужчина уехал ни с чем. Расстроенный таксист рассказал, что за эту поездку с него взяли в фирме комиссию 20%, а за то, что девушка сбежала, не заплатив, его еще и оштрафовали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/761049" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске девушка сбежала из такси, не заплатив 200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU