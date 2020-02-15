Увидели все: драчун обнажился перед полицейскими

15 Февр. 2020 2020-02-15T18:22:49+03:00

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В Заельцовском мировом суде Новосибирска судят мужчину, устроившего драку из-за того, что у собаки соседей не было намордника.

— Он сказал, что у него есть маленькие дети и ему страшно выпускать их на улицу. Сначала он кинулся в драку, а потом сходил за топором. Пытался нанести увечья и задел второго потерпевшего, угрожая при этом убийством. Повредил машины, — сообщает издание «Сибкрай».

Вскоре буйного мужчину задержали полицейские. Сотрудники попросили положить топор и проехать в отдел, но сибиряк сопротивлялся. В знак протеста он показал полицейским гениталии.

Потерпевшие хотят взыскать с мужчины материальный ущерб, а также моральную компенсацию.

Судья перенесла заседание на начало марта.

Как сообщает «Сибкрай», сибиряк уже не впервые замечен в крупном скандале. В 2017 году он обматерил пассажиров и пограничников в аэропорту Толмачево. Тогда его задержали за неадекватное поведение и назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.

Сибиряк показал гениталии полицейскому в знак протеста.http://m.sibkray.ru/news/1/931824/

ИСТОЧНИК KP.RU