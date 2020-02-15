Два рыбака пили водку и занюхивали шапкой прямо в троллейбусе

15 Февр. 2020 2020-02-15T17:08:16+03:00

Два рыбака ехали в троллейбусе и пили водку, вместо закуски, они нюхали шапку. Фото: стоп-кадр

Они пообещали себя тихо вести, поэтому их не выгнали на улицу

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Курьезный случай произошел в субботу, 15 февраля, в одном из новосибирских троллейбусов. О нем КП-Новосибирск рассказала читательница. По словам женщины на остановке «Речной вокзал» в троллейбус вошли двое выпивших мужчин.

— Наверное, они возвращались с рыбалки, с ними была пластиковая ванночка. Когда они вошли в салон, то сразу сцепились с пассажиркой. Кондуктор поставила условие: или они замолкают, или вон, — рассказала КП-Новосибирск женщина. — Также утихомириться их попросила водитель по громкой связи. Потом подошел парень и сказал, чтобы тихо сидели, на что они снова возмутились, по их мнению, они уже итак были тише травы, ниже воды.

Читательница КП-Новосибирск сняла на видео, как мужчины сначала притаились, а потом достали бутылочку водки и сделали пару глотков из горла. Выпив, они занюхали напиток шапками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/761032" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске два рыбака ехали в троллейбусе, пили водку, а вместо закуски, они нюхали шапки.

ИСТОЧНИК KP.RU