Два рыбака пили водку и занюхивали шапкой прямо в троллейбусе
Курьезный случай произошел в субботу, 15 февраля, в одном из новосибирских троллейбусов. О нем КП-Новосибирск рассказала читательница. По словам женщины на остановке «Речной вокзал» в троллейбус вошли двое выпивших мужчин.
— Наверное, они возвращались с рыбалки, с ними была пластиковая ванночка. Когда они вошли в салон, то сразу сцепились с пассажиркой. Кондуктор поставила условие: или они замолкают, или вон, — рассказала КП-Новосибирск женщина. — Также утихомириться их попросила водитель по громкой связи. Потом подошел парень и сказал, чтобы тихо сидели, на что они снова возмутились, по их мнению, они уже итак были тише травы, ниже воды.
Читательница КП-Новосибирск сняла на видео, как мужчины сначала притаились, а потом достали бутылочку водки и сделали пару глотков из горла. Выпив, они занюхали напиток шапками.
В Новосибирске два рыбака ехали в троллейбусе, пили водку, а вместо закуски, они нюхали шапки.
ИСТОЧНИК KP.RU