2020-02-15T16:24:33+03:00
Общество

Сбежала после ссоры с родителями: в Новосибирске пропала 16-летняя девушка

Подростка не могут найти уже две недели
Ульяна ДЖАНКОВА
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Девочку-подростка ищут в Новосибирске вторую неделю. Фото: «Лиза Алерт»Девочку-подростка ищут в Новосибирске вторую неделю. Фото: «Лиза Алерт»
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В Новосибирске волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 16-летнюю Алину Наземцеву. Девушка пропала в Ленинском районе еще 7 февраля.

— Она ушла из дома после того, как дома произошла небольшая семейная ссора. По сути, мы имеем дело с «бегунком». Как-то время мы искали девочку самостоятельно, не рассылая ориентировки. К сожалению, эта работа не принесла результат, было принято решение разместить ориентировку в Интернете для того, чтобы получить возможные свидетельства, — рассказала КП-Новосибирск Алеся Яблонских. — Некоторое время аккаунта подростка в соцсети были активны. Но на вопросы тот, кто был в этом аккаунте, не отвечал, на контакт не выходил, не писал и не звонил. Сейчас пытаемся узнать, девочка ли была в этих аккаунтах. Может быть, кто-нибудь знает, где она сейчас находится.

Особые приметы девочки: пирсинг в языке и татуировка на левом запястье. Ее рост 159 сантиметров. Девочка нормального телосложения, глаза голубые, волосы темные, были окрашены в черный цвет.

Когда она ушла из дома была одета в черную куртку, черные ботинки и черную шапку.

Волонтеры просят сообщать любую информацию, которая поможет найти подростка по телефону горячей линии 8 (800) 700 — 54 — 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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