Отец и сын устроили дебош в новосибирском супермаркете

15 Февр. 2020 2020-02-15T15:38:41+03:00

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Всплеск мелких хулиганств случился в конце недели на объектах Агентства Безопасности ГВАРДИЯ. За сутки группы быстрого реагирования семь раз выезжали по жалобам клиентов на хулиганские действия.

В 18:12 кнопку тревожной сигнализации нажали в парикмахерской, находящейся на ул. Гоголя. Пьяная посетительница мешала работать персоналу салона. Успокоилась женщина и покинула заведение только под страхом задержания – сотрудники вызвали охрану и сообщили ей об этом.

В 22:03 в ресторане на ул. Геодезическая молодой человек, находящийся в нетрезвом состоянии, мешал не только персоналу заведения, но и его посетителям. При этом изъяснялся он с окружающими исключительно нецензурной бранью. Прибывшие по вызову бойцы ГБР выпроводили нарушителя.

В 23:21 в магазине на ул. О. Дундича дебош устроили представители одной семьи. Пожилой отец со взрослым сыном, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, приставали к продавцам, мешали им работать, шумели. Вызванные гвардейцы задержали нарушителей общественного порядка и передали сотрудникам полиции.

Согласно КоАП РФ нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества квалифицируется как мелкое хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU