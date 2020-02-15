2020-02-15T15:10:23+03:00
Общество

«Лучше опозориться, чем салон запачкать»: сибиряк справил нужду в центре города прямо на проезжей части

Но многие поняли, почему автомобилист так сделал
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирец справил нужду в центре города посреди проезжей части. Фото: стоп-кадрНовосибирец справил нужду в центре города посреди проезжей части. Фото: стоп-кадр
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В Новосибирске водитель «Мерседеса» двигался по улице Красный проспект, но почти доехав до площади Ленина, водитель затормозил свою машину посреди дороги, вышел из салона и справил нужду. Мужчину не смутило, что за ним наблюдали другие автомобилисты и возмущенно сигналили, так как он мешает проехать.

Тогда новосибирцы сняли его на видео. Кадры опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Многие подписчики паблика поняли, почему мужчина так сделал.

— Так в городе сходить негде! Кроме ТЦ нет туалетов. Это, конечно, неправильно, но все же лучше так, чем мочевой лопнет или салон намокнет. Лучше уж пять минут позора.

— Большая часть указанных на карте туалетов есть только на карте. В городе действительно нет общественных туалетов. Туалеты в офисах, больницах и харчевнях — не общественные. Могут и не пустить. Много туалетов зимой не работают.

Но большинство людей осудили поступок мужчины и предположили, что скорее сего новосибирец попросту пьян и не понимал, что делает.

Новосибирец справил нужду в центре городе посреди проезжей части.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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