«Лучше опозориться, чем салон запачкать»: сибиряк справил нужду в центре города прямо на проезжей части
В Новосибирске водитель «Мерседеса» двигался по улице Красный проспект, но почти доехав до площади Ленина, водитель затормозил свою машину посреди дороги, вышел из салона и справил нужду. Мужчину не смутило, что за ним наблюдали другие автомобилисты и возмущенно сигналили, так как он мешает проехать.
Тогда новосибирцы сняли его на видео. Кадры опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Многие подписчики паблика поняли, почему мужчина так сделал.
— Так в городе сходить негде! Кроме ТЦ нет туалетов. Это, конечно, неправильно, но все же лучше так, чем мочевой лопнет или салон намокнет. Лучше уж пять минут позора.
— Большая часть указанных на карте туалетов есть только на карте. В городе действительно нет общественных туалетов. Туалеты в офисах, больницах и харчевнях — не общественные. Могут и не пустить. Много туалетов зимой не работают.
Но большинство людей осудили поступок мужчины и предположили, что скорее сего новосибирец попросту пьян и не понимал, что делает.
Новосибирец справил нужду в центре городе посреди проезжей части.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU