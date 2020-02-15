2020-02-15T14:18:11+03:00
Общество

«Мама, забери меня»: дети рассказали о страшных условиях в больнице в посланиях на жалюзи

Фотографии с записками родитель одного из детей опубликовал в соцсети
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Дети написали свои жалобы на больницы на жалюзи.Дети написали свои жалобы на больницы на жалюзи.
Изменить размер текста:

Сибирячка показала, в каких условиях живут пациенты детской больницы. Она опубликовала в группе «ЧП Новосибирск» снимки со страшными посланиями на жалюзи, а еще на фото видно в каком состоянии находится матрас. Также есть жалобы на еду.

— Здесь карантин уже как 3 дня, но это не смущает врачей заселять все больше детей. Так же из развлечений только кровать, никаких игр тут нет. Зарядки находятся не в палатах, поэтому долго в телефоне не посидишь. Еда тут вся разведена водой, — сообщила подписчица.

Но больше всего сибирячку впечатлили исписанные жалюзи.

А еще детям нечем заняться в больнице.

А еще детям нечем заняться в больнице.

— Вы только посмотрите, что пишут наши дети, находясь здесь, — продолжает свой рассказ женщина. — «23 укола, мама, забери, я умру от уколов», «это тюрьма», «здесь ужасно», «хочу к маме домой».

Подписчики паблика напротив, обвинили детей в том, что они портят имущество больницы.

— Это, вообще нормально на жалюзи рисовать? Родители не могут обеспечить детей книжками, альбомами и фломастерами? Я мелкая лежала в больнице, и мы спокойно находили досуг.

Дети недовольны едой и состоянием матрасов.

Дети недовольны едой и состоянием матрасов.

— Питание для больницы нормальное и розетки там есть. Я видела, как мамы для детей, которые одни там лежали, привозили книги, игры настольные. Задолбали с нытьем. Вы в больницу приезжаете лечиться, а не в игровую комнату, полную развлечений.

Но многие посочувствовали детям, которые вынуждены проводить время в больнице и с пониманием отнеслись к тому, что они могут скучать по дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мама, забери меня»: дети рассказали о страшных условиях в больнице в посланиях на жалюзи
«Гладит их лапкой»: котенок-инвалид, которого хотели усыпить, жалеет других пациентов ветклиники
«Умный что ли?»: водитель «Инфинити» набросился на сибиряка за то, что тот стоял на красный свет
У ветерана с банковской карты украли миллион рублей
Стало известно, где был 12-летний мальчик, который пропал в День святого Валентина
Мама не показывает: в новосибирском зоопарке родилась необычная обезьянка
Самолет «Москва-Абакан» экстренно сел в Новосибирске
«Зачем ему ключи оставили?»: пьяный автомойщик угнал машину клиента и разбил ее в ДТП
Директора института горного дела отправили в СИЗО
«Она там орешки прячет?»: Белка Соня, забравшаяся в тапочки хозяйки, рассмешила сибиряков
Огромное сердце зажглось на новосибирском отеле 14 февраля
«Я его выбрала»: 10-летняя сибирячка на «Голос. Дети» попала в команду Басты
«Вектор» зарегистрировал тест, выявляющий коронавирус
Накорми любимую: новосибирцы атаковали доставку роллов
Молодогвардейцы «Единой России» раздали новосибирцам 20 тысяч медицинских масок
Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске 14 февраля
Кровь хлестала: гимнастка разбила голову о камни во время полета на параплане во Вьетнаме
«Оля, это перебор!»: Бузова в костюме медсестры поздравила жениха с 14 февраля
Сибиряку, изнасиловавшему собаку, грозит четыре года колонии
«Все поехали за валентинками»: новосибирцы поздравляют друг друга с 14 февраля, стоя в пробке
«Деньги и дешевый телефон»: школьник вырвал сумку из рук женщины, заходившей в подъезд