«Мама, забери меня»: дети рассказали о страшных условиях в больнице в посланиях на жалюзи

15 Февр. 2020 2020-02-15T14:18:11+03:00

Дети написали свои жалобы на больницы на жалюзи.

Фотографии с записками родитель одного из детей опубликовал в соцсети

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Сибирячка показала, в каких условиях живут пациенты детской больницы. Она опубликовала в группе «ЧП Новосибирск» снимки со страшными посланиями на жалюзи, а еще на фото видно в каком состоянии находится матрас. Также есть жалобы на еду.

— Здесь карантин уже как 3 дня, но это не смущает врачей заселять все больше детей. Так же из развлечений только кровать, никаких игр тут нет. Зарядки находятся не в палатах, поэтому долго в телефоне не посидишь. Еда тут вся разведена водой, — сообщила подписчица.

Но больше всего сибирячку впечатлили исписанные жалюзи.

А еще детям нечем заняться в больнице.

— Вы только посмотрите, что пишут наши дети, находясь здесь, — продолжает свой рассказ женщина. — «23 укола, мама, забери, я умру от уколов», «это тюрьма», «здесь ужасно», «хочу к маме домой».

Подписчики паблика напротив, обвинили детей в том, что они портят имущество больницы.

— Это, вообще нормально на жалюзи рисовать? Родители не могут обеспечить детей книжками, альбомами и фломастерами? Я мелкая лежала в больнице, и мы спокойно находили досуг.

Дети недовольны едой и состоянием матрасов.

— Питание для больницы нормальное и розетки там есть. Я видела, как мамы для детей, которые одни там лежали, привозили книги, игры настольные. Задолбали с нытьем. Вы в больницу приезжаете лечиться, а не в игровую комнату, полную развлечений.

Но многие посочувствовали детям, которые вынуждены проводить время в больнице и с пониманием отнеслись к тому, что они могут скучать по дому.

ИСТОЧНИК KP.RU