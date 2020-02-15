«Умный что ли?»: водитель «Инфинити» набросился на сибиряка за то, что тот стоял на красный свет
В Дзержинском районе Новосибирска произошел конфликт двух водителей. Все случилось на перекрестке улицы Селезнева и проспекта Дзержинского. Мужчины поссорились из-за светофора.
Водителю на «Инфинити» не понравилось, что автомобилист, который ехал впереди него, остановился на красный свет, и не проскочил. Мужчина вышел из своего авто и начал выяснять отношения.
— Я же тебе посигналил, — сказал владелец «Инфинити».
— Так красный же впереди, — ответил ему сибиряк.
— Мне без разницы, самый умный что ли здесь? — не унимался водитель «Инфинити». — Ты мне настроение с утра испортил. Быстро газуй, пока тебя не разули.
В итоге агрессивный водитель сел в свою машину и дал по газам. Видео диалога опубликовано в паблике «Инцидент Новосибирск». Подписчики группы возмутились такому наглому поступку со стороны владельца дорогой иномарки.
Водитель «Инфинити» набросился на сибиряка за то, что тот стоял на красный свет.
ИСТОЧНИК KP.RU