2020-02-15T09:51:42+03:00
Общество

У ветерана с банковской карты украли миллион рублей

Деньги перевели через мобильный банк
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
У ветерана мошенники с карты украли миллион рублей.У ветерана мошенники с карты украли миллион рублей.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

В Новосибирске у ветерана Великой Отечественной войны со счета банковской карты мошенники похитили миллион рублей.

— Пенсионер утверждает, что сам никаких данных карты неизвестным или малознакомым лицам не сообщал. Возможно, мошенники похитили деньги, используя онлайн-банкинг, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

По словам ветерана, он уже обращался в органы полиции, однако, реальных шагов сотрудники не предприняли. СК по Новосибирской области будет ходатайствовать перед прокуратурой о передаче материалов проверки по этому факту из органов полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У ветерана с банковской карты украли миллион рублей
Стало известно, где был 12-летний мальчик, который пропал в День святого Валентина
Мама не показывает: в новосибирском зоопарке родилась необычная обезьянка
Самолет «Москва-Абакан» экстренно сел в Новосибирске
«Зачем ему ключи оставили?»: пьяный автомойщик угнал машину клиента и разбил ее в ДТП
Директора института горного дела отправили в СИЗО
«Она там орешки прячет?»: Белка Соня, забравшаяся в тапочки хозяйки, рассмешила сибиряков
Огромное сердце зажглось на новосибирском отеле 14 февраля
«Я его выбрала»: 10-летняя сибирячка на «Голос. Дети» попала в команду Басты
«Вектор» зарегистрировал тест, выявляющий коронавирус
Накорми любимую: новосибирцы атаковали доставку роллов
Молодогвардейцы «Единой России» раздали новосибирцам 20 тысяч медицинских масок
Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске 14 февраля
Кровь хлестала: гимнастка разбила голову о камни во время полета на параплане во Вьетнаме
«Оля, это перебор!»: Бузова в костюме медсестры поздравила жениха с 14 февраля
Сибиряку, изнасиловавшему собаку, грозит четыре года колонии
«Все поехали за валентинками»: новосибирцы поздравляют друг друга с 14 февраля, стоя в пробке
«Деньги и дешевый телефон»: школьник вырвал сумку из рук женщины, заходившей в подъезд