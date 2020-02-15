У ветерана с банковской карты украли миллион рублей

15 Февр. 2020 2020-02-15T09:51:42+03:00

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В Новосибирске у ветерана Великой Отечественной войны со счета банковской карты мошенники похитили миллион рублей.

— Пенсионер утверждает, что сам никаких данных карты неизвестным или малознакомым лицам не сообщал. Возможно, мошенники похитили деньги, используя онлайн-банкинг, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

По словам ветерана, он уже обращался в органы полиции, однако, реальных шагов сотрудники не предприняли. СК по Новосибирской области будет ходатайствовать перед прокуратурой о передаче материалов проверки по этому факту из органов полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU