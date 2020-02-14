«Она там орешки прячет?»: Белка Соня, забравшаяся в тапочки хозяйки, рассмешила сибиряков
Белка Соня, которую спасла и приютила у себя сибирячка Елена Ермакова, уже давно стала звездой соцсетей. Пушистая красавица с каждым роликом все больше покоряет своих подписчиков. Не так давно Елена выложила в инстаграм видео, в котором Соня забавно играет с домашними тапочками хозяйки. За несколько дней ролик набрал более 4,3 тысяч просмотров.
— Игрушек у Сони нет, поэтому развлекает себя сама, как может, — подписала пост Елена Ермакова.
Глядя на красавицу-белочку, сибиряки не смогли сдержать умиление. В комментариях под видео многие из них написали, что смотреть на резвящуюся Соню можно вечно:
— Какая она лапуля!
— Интересно, она там орешки прячет?
— За ней можно наблюдать часами.
— Тапочки — любимая игрушка, — пишут люди.
Белка Соня, забравшаяся в тапочки хозяйки, рассмешила сибиряков.
ИСТОЧНИК KP.RU