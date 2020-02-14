«Она там орешки прячет?»: Белка Соня, забравшаяся в тапочки хозяйки, рассмешила сибиряков

14 Февр. 2020 2020-02-14T20:10:13+03:00

За несколько дней ролик набрал более 4,3 тысяч просмотров

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Белка Соня, которую спасла и приютила у себя сибирячка Елена Ермакова, уже давно стала звездой соцсетей. Пушистая красавица с каждым роликом все больше покоряет своих подписчиков. Не так давно Елена выложила в инстаграм видео, в котором Соня забавно играет с домашними тапочками хозяйки. За несколько дней ролик набрал более 4,3 тысяч просмотров.

— Игрушек у Сони нет, поэтому развлекает себя сама, как может, — подписала пост Елена Ермакова.

Глядя на красавицу-белочку, сибиряки не смогли сдержать умиление. В комментариях под видео многие из них написали, что смотреть на резвящуюся Соню можно вечно:

— Какая она лапуля!

— Интересно, она там орешки прячет?

— За ней можно наблюдать часами.

— Тапочки — любимая игрушка, — пишут люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/760943" frameborder="0"></iframe> Белка Соня, забравшаяся в тапочки хозяйки, рассмешила сибиряков.

ИСТОЧНИК KP.RU