2020-02-14T19:47:48+03:00
Общество

Огромное сердце зажглось на новосибирском отеле 14 февраля

За пару часов ролик уже успел набрать в сети более двух сотен просмотров
Алена КУЛЕШОВА
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Заснять этот момент на видео смог новосибирец Станислав Ражев. Фото: кадр из видеоЗаснять этот момент на видео смог новосибирец Станислав Ражев. Фото: кадр из видео
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В день Святого Валентина в Новосибирске преображаются даже здания. К примеру, ежегодной традицией для отеля, расположенного в Железнодорожном районе города стало создание фигуры в форме сердце из зажженного в окнах света.

Заснять этот момент на видео смог новосибирец Станислав Ражев. За пару часов ролик уже успел набрать в сети более двух сотен просмотров.

Такая красивая иллюминация не могла оставить сибиряков равнодушными. В комментариях под видео многие люди написали о том, что выглядит отель впечатляюще.

— Выглядит красиво!

— А раньше на новый год так светом щелкали.

— Это, конечно, мило, но неужели остальные номера сидят в темноте?

— То чувству, когда даже отель признается городу в любви, — пишут люди.

Огролмное сердце зажглось на новосибирском отеле 14 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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