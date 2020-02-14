Огромное сердце зажглось на новосибирском отеле 14 февраля
В день Святого Валентина в Новосибирске преображаются даже здания. К примеру, ежегодной традицией для отеля, расположенного в Железнодорожном районе города стало создание фигуры в форме сердце из зажженного в окнах света.
Заснять этот момент на видео смог новосибирец Станислав Ражев. За пару часов ролик уже успел набрать в сети более двух сотен просмотров.
Такая красивая иллюминация не могла оставить сибиряков равнодушными. В комментариях под видео многие люди написали о том, что выглядит отель впечатляюще.
— Выглядит красиво!
— А раньше на новый год так светом щелкали.
— Это, конечно, мило, но неужели остальные номера сидят в темноте?
— То чувству, когда даже отель признается городу в любви, — пишут люди.
Огролмное сердце зажглось на новосибирском отеле 14 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU