Сибирская строительная неделя: путешествие во времени и пространстве

14 Февр. 2020 2020-02-14T06:47:47+03:00

Ощутить дуновение ветра и шелест листьев в испанской провинции, заглянуть на загородную виллу и сделать там все по своему вкусу, увидеть полотна «Цифрового Da Vinci», узнать тенденции самых значимых в текстильной сфере последних выставок Heimtextil Frankf

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Выставка - это место деловых контактов, где шоу становится работой, а работа - шоу. Яркие краски, зрелищность и темы не только актуальны, но и захватывают дух, это тенденции мировых акул выставочного бизнеса, по этим стандартам стремится работать выставка «Сибирская строительная неделя», международный статус которой определяет состав участников. В числе экспонентов компании не только из России, но и из стран Европы и Восточной Азии.

Специально из Великобритании на Сибирскую строительную неделю приезжает Надежда Рувинская, приглашенный лектор Университета Кардифа (Cardiff Metropolitan University), постоянный член жюри International Property Awards, директор компании IPDC. Она поделится опытом о том, как сибирскому архитектору занять свое место под лондонским солнцем и построить успешную карьеру.

Сибирская строительная неделя пройдет в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 18 по 21 февраля. В числе ключевых тем деловой программы - круглый стол под патронажем аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО; семинар для застройщиков федерального института развития ДОМ.РФ при программной поддержке КБ «Стрелка», а также III Форум дизайнеров и архитекторов, участниками которого станут более 3 тысяч дизайнеров, архитекторов, проектировщиков из Сибири, Дальнего Востока и Казахстана и международный интерьерный фестиваль HomeFest. Ожидается, что выставку посетят свыше 10 тысяч специалистов отрасли и руководителей компаний.

Подробнее с проектом деловой программы выставки можно ознакомиться на сайте.

Оргкомитет выставки «Сибирская строительная неделя»

Тел. (383) 363-00-63

info@sibbuilding.ru

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