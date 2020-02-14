2020-02-14T06:47:47+03:00
Недвижимость

Сибирская строительная неделя: путешествие во времени и пространстве

Ощутить дуновение ветра и шелест листьев в испанской провинции, заглянуть на загородную виллу и сделать там все по своему вкусу, увидеть полотна «Цифрового Da Vinci», узнать тенденции самых значимых в текстильной сфере последних выставок Heimtextil Frankf
Поделиться:
Изменить размер текста:

Выставка - это место деловых контактов, где шоу становится работой, а работа - шоу. Яркие краски, зрелищность и темы не только актуальны, но и захватывают дух, это тенденции мировых акул выставочного бизнеса, по этим стандартам стремится работать выставка «Сибирская строительная неделя», международный статус которой определяет состав участников. В числе экспонентов компании не только из России, но и из стран Европы и Восточной Азии.

Специально из Великобритании на Сибирскую строительную неделю приезжает Надежда Рувинская, приглашенный лектор Университета Кардифа (Cardiff Metropolitan University), постоянный член жюри International Property Awards, директор компании IPDC. Она поделится опытом о том, как сибирскому архитектору занять свое место под лондонским солнцем и построить успешную карьеру.

Сибирская строительная неделя пройдет в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 18 по 21 февраля. В числе ключевых тем деловой программы - круглый стол под патронажем аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО; семинар для застройщиков федерального института развития ДОМ.РФ при программной поддержке КБ «Стрелка», а также III Форум дизайнеров и архитекторов, участниками которого станут более 3 тысяч дизайнеров, архитекторов, проектировщиков из Сибири, Дальнего Востока и Казахстана и международный интерьерный фестиваль HomeFest. Ожидается, что выставку посетят свыше 10 тысяч специалистов отрасли и руководителей компаний.

Подробнее с проектом деловой программы выставки можно ознакомиться на сайте.

Оргкомитет выставки «Сибирская строительная неделя»

Тел. (383) 363-00-63

info@sibbuilding.ru

sbweek.ru

Instagram

Возрастное ограничение 18+

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ужас! Все на моих глазах произошло»: на Толмачевском шоссе перевернулся грузовик
Сибирская строительная неделя: путешествие во времени и пространстве
Стало известно, когда закатают ямы на Октябрьском мосту: ответ вас удивит
Tele2 подготовила 11 вариантов подарков «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных
«Надолго ли они там»: ХК «Сибирь» впервые за четыре года вышла в плей-офф КХЛ
«От вашего пения не высыпаемся»: объявление для соседей с караоке позабавило соцсети
«Сказала, не пущу!»: вор выпрыгнул в окно после того, как продавец заперлась с ним в магазине
«Вот это неожиданность!»: водители возмутились вырезанному участку асфальта на Октябрьском мосту
«Там был гной в 2 килограмма»: ветеринары спасли собаку с большим животом
«Смяло крышу, выбило колеса»: под Новосибирском в ДТП пострадала пожилая пара
«Пушистое милашество!»: белка Соня, разомлевшая от почесывания пузика, очаровала сибиряков
«59 рублей — мало»: в Новосибирске могут снова подняться цены на вывоз мусора
В Новосибирске сел неисправный самолет из Вьетнама