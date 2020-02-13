2020-02-13T17:59:47+03:00
Общество

Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске ночью 13 февраля

Горожан просят не оставлять свои машины у дороги
Алена КУЛЕШОВА
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Рассказываем, с каких улиц Новосибирска будут убирать снег в ночь с 13 на 14 февраля.Рассказываем, с каких улиц Новосибирска будут убирать снег в ночь с 13 на 14 февраля.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Рассказываем, с каких улиц Новосибирска будут убирать снег в ночь с 13 на 14 февраля. Сибиряков, имеющих машины, просят не оставлять их вдоль дороги, а также убирать с придомовой территории по просьбе Управляющих компаний. Авто могут помешать проезду снегоуборочной техники.

— Сегодня, 13 февраля, в ночную смену в Новосибирске снег будут вывозить с таких улиц, как: Красный проспект (от ул. Писарева до ул. Орджоникидзе); Гоголя; Фабричная (от развязки до площади Инженера Будагова); Владимировская (от остановки «ОблГАИ» до ул. Фабричной); Дуси Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Холодильной, от ДК Кирова до ул. Нарымской); проспект Дзержинского (от ул. Волочаевской до ул. Королева, от ул. Красина до Гостиницы Северной; Докучаева (частный сектор); Кирова (от ул. Гурьевской до ул. Автогенной); Гурьевская; Аксенова; Первомайская(вывоз снега в районе остановки «Инская УМ-3»); Ватутина, а также с Бугринского моста и Бердского шоссе, — сообщает управление автомобильных дорог мэрии города Новосибирска.

По всем вопросам, касающимся качества уборки дорог и тротуаров (магистральных и внутриквартальных), можно обращаться в МБУ «ГЦОДД» по телефонам: 224-08-52 и 224-87-70 (круглосуточно), а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске ночью 13 февраля
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