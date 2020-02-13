«Болела голова, а оказалось — рак»: брат спасет родную сестру, решившись на опасную процедуру

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:22:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Сибирячка Жанна Семенова борется с острым лимфобластным лейкозом. Чтобы победить болезнь, 21-летней девушке требуется трансплантация костного мозга. Стать донором может родной брат девушки Даниил. Помочь сибирячке согласились в НИИ ДОГиТ им. Р.М.Горбачевой в Санкт-Петербурге.

— Впервые болезнь дала о себе знать в 2016 году, когда Жанна училась на втором курсе Болотнинского педагогического колледжа. У дочери тогда стала очень сильно болеть голова: никакие таблетки ей не помогали. Потом стали болеть все кости и суставы, поднималась высокая температура. Тут мы и забили тревогу, — рассказывает Елена, мама Жанны. — Через какое-то время она попала в Новосибирскую центральную районную больницу в Краснообске, где и был поставлен диагноз — острый лимфобластный лейкоз. Дочь госпитализировали, начались курсы химиотерапии.

Лечилась Жанна два года, после чего наступила ремиссия и у девушки началась обычная жизнь без таблеток и уколов. Сибирячка восстановилась в колледже, вся история с тяжелым лечением, казалось бы, осталась далеко в прошлом. Но через три года случился рецидив. Сейчас Жанна проходит курсы химиотерапии в Новосибирской областной клинической больнице. Медики утверждают, что девушке необходима пересадка костного мозга. Провести необходимые исследования для этого согласились специалисты клиники НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой в Санкт-Петербурге. Туда сибирячка должна отправить необходимые для работы ученых биоматериалы.

Волонтеры благотворительного фонда «Защити Жизнь» просят неравнодушных людей помочь Жанне вылечиться, вся информация и реквизиты для этого размещены на их сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU