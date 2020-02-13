«Связали, тушили об него окурки»: бывшие коллеги вымогали у сибиряка 100 тысяч рублей

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:47:07+03:00

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В Новосибирске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве. Они требовали у бывшего коллеги деньги, подозревая, что он после увольнения продолжал работать с клиентами от имени их фирмы.

— Мужчина обратился полицию не сразу, к тому времени он уже успел отдать часть средств вымогателям. По его словам, его бывшие коллеги заподозрили его в том, что он после увольнения продолжает от имени фирмы работать с их клиентами. В ноябре 2019 года они стали угрожать ему и требовали отдать им 20 тысяч рублей. После этого, уже 1 февраля текущего года вымогатели пришли к нему домой, связали его, вывезли на парковку одного из торговых центров, где стали избивать его и тушить об него окурки. На этот раз они требовали отдать им 100 тысяч рублей, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчина успел отдать им только 41 тысячу, а после этого решил обратиться за помощью в правоохранительные органы. Полицейским удалось задержать троих подозреваемых: ими оказались трое жителей Новосибирска в возрасте 26, 28 и 31 года, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности.

Следователем отдела полиции №1 «Центральный» было возбуждено уголовное дело возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Подозреваемые в настоящее время заключены под стражу, а потерпевший мужчина был направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU