2020-02-13T15:47:07+03:00
Происшествия

«Связали, тушили об него окурки»: бывшие коллеги вымогали у сибиряка 100 тысяч рублей

Мужчина отдал вымогателям только часть средств, а потом обратился в полицию
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Новосибирске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве.В Новосибирске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В Новосибирске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве. Они требовали у бывшего коллеги деньги, подозревая, что он после увольнения продолжал работать с клиентами от имени их фирмы.

— Мужчина обратился полицию не сразу, к тому времени он уже успел отдать часть средств вымогателям. По его словам, его бывшие коллеги заподозрили его в том, что он после увольнения продолжает от имени фирмы работать с их клиентами. В ноябре 2019 года они стали угрожать ему и требовали отдать им 20 тысяч рублей. После этого, уже 1 февраля текущего года вымогатели пришли к нему домой, связали его, вывезли на парковку одного из торговых центров, где стали избивать его и тушить об него окурки. На этот раз они требовали отдать им 100 тысяч рублей, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчина успел отдать им только 41 тысячу, а после этого решил обратиться за помощью в правоохранительные органы. Полицейским удалось задержать троих подозреваемых: ими оказались трое жителей Новосибирска в возрасте 26, 28 и 31 года, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности.

Следователем отдела полиции №1 «Центральный» было возбуждено уголовное дело возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Подозреваемые в настоящее время заключены под стражу, а потерпевший мужчина был направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Связали, тушили об него окурки»: бывшие коллеги вымогали у сибиряка 100 тысяч рублей
Школа закупила на 3 миллиона несуществующие учебники и ручки: аферу раскрыла прокуратура
«Ниссан» прижало к автобусу»: массовая авария спровоцировала пробку в Кировском районе
Наживался на покойниках: полицейский продавал данные об умерших похоронному бюро
Остался один билет: концерт «Руки вверх» в Новосибирске пройдет при полном аншлаге
Его ищут старенькие родители: в Новосибирске пропал седой мужчина с бородой
Анатолий Локоть запретил повышать цены на медицинские маски в аптеках
«Молодец, что в сугроб ушел»: появилось видео страшной аварии, в которой чудом выжил ребенок
Собака в запертой квартире покусала девочку, а потом сама открыла дверь спасателям
На кошке был металлический ошейник: хозяева выставили двух бобтейлов на улицу
«Ты меня напугал»: любопытная обезьяна попыталась отобрать камеру у фотографа
Женщина погибла, ребенок жив: в Новосибирской области «Мазда» столкнулась с грузовиком
«Я с ручками и ножками»: сибиряк, у которого жена заболела раком, вместо сбора денег на лечение просит заказать у него фотосессию
«У нее был полный рот крови»: кошка упала на голову своей спасительнице
291 сибиряк стал жертвой кибермошенников в 2019 году
«Люди боятся переходить дорогу»: возле «Березовой рощи» третий день не горит светофор
Украли дрель и шуруповерт: в Новосибирске поймали дачных воров
Ольга Бузова показала, как танцует с женихом