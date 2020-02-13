«Ниссан» прижало к автобусу»: массовая авария спровоцировала пробку в Кировском районе

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:36:59+03:00

Массовая авария в Кировском районе практически заблокировала движение на улице Мира.

К счастью, никто из людей не пострадал

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Массовая авария в Кировском районе практически заблокировала движение на улице Мира. На одном участке одновременно произошло два столкновения, в которых получили повреждения четыре авто.

— Там столкнулись минивэн Nissan Wingroad, автобус 29-го маршрута и кроссовер Lexus RX, а также КамАЗ с манипулятором и грузовик, — цитирует очевидцев события паблик «АСТ-54» Вконтакте. — От удара грузовик вылетел с проезжей части и едва не угодил в столб. «Ниссан» же прижало правым боком к автобусу.

В ГИБДД корреспондентам КП-Новосибирск сообщили, что в данном ДТП никто не пострадал.

Участники аварии заблокировали несколько полос на дороге, чем затруднили движение на улице Мира. Автомобилистам,направлявшимся в тот район, лучше найти другую дорогу в объезд.

В Кировском районе образовалась пробка из-за массового ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU