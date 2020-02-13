«Ниссан» прижало к автобусу»: массовая авария спровоцировала пробку в Кировском районе
Массовая авария в Кировском районе практически заблокировала движение на улице Мира. На одном участке одновременно произошло два столкновения, в которых получили повреждения четыре авто.
— Там столкнулись минивэн Nissan Wingroad, автобус 29-го маршрута и кроссовер Lexus RX, а также КамАЗ с манипулятором и грузовик, — цитирует очевидцев события паблик «АСТ-54» Вконтакте. — От удара грузовик вылетел с проезжей части и едва не угодил в столб. «Ниссан» же прижало правым боком к автобусу.
В ГИБДД корреспондентам КП-Новосибирск сообщили, что в данном ДТП никто не пострадал.
Участники аварии заблокировали несколько полос на дороге, чем затруднили движение на улице Мира. Автомобилистам,направлявшимся в тот район, лучше найти другую дорогу в объезд.
В Кировском районе образовалась пробка из-за массового ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU