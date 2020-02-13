Остался один билет: концерт «Руки вверх» в Новосибирске пройдет при полном аншлаге

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:46:49+03:00

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В Новосибирске 22 февраля пройдет концерт группы «Руки вверх». До события осталась чуть больше недели, но билетов практически нет. По данным портала kassir.ru на 16 часов, в продаже остался один билет на танцпол. Его цена — 2400 рублей.

Официальный портал группы по продаже билетов вовсе сообщает:

— На выбранный сеанс билеты в продаже отсутствуют.

Фанаты группы в социальных сетях предлагают купить билеты с рук. Но таких предложений тоже немного. Для сравнения, на концерты в других городах билеты купить все еще можно — в Тюмени осталось около 100 билетов, в Красноярске — 98 билетов.

Если кто-то еще хочет попасть на концерт группы, может отправиться в Томск — там концерт пройдет 24 февраля, билеты в наличие.

На сайте остался всего один билет. Фото: kassir.ru

ИСТОЧНИК KP.RU