2020-02-13T13:09:41+03:00
Общество

Наживался на покойниках: полицейский продавал данные об умерших похоронному бюро

За свои услуги он получил 20 тысяч рублей
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Полицейского могут уволить и наказать за взяткуПолицейского могут уволить и наказать за взяткуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Сотрудника отдела полиции № 5 «Дзержинский» подозревают в получении взятки. Он за деньги передавал ритуальному агентству информацию об умерших в Дзержинском районе и их родственниках.

— За плату в 10 тысяч рублей он сообщал похоронному бюро данные умерших граждан. Сотруднику полиции дважды переводили денежные средства на банковскую карту, по 10 тысяч за сведения о каждом погибшем, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Следственный комитет возбудил в отношении полицейского уголовное дело по статье УК РФ «Получение взятки». Также обвинили и предпринимателя, который переводил деньги по статье «Дача взятки». Оба подозреваемых сейчас задержаны.

Теперь в полиции проводится служебная проверка. Если вину сотрудника признают, он будет уволен и наказан по закону. Его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ниссан» прижало к автобусу»: массовая авария спровоцировала пробку в Кировском районе
Наживался на покойниках: полицейский продавал данные об умерших похоронному бюро
Остался один билет: концерт «Руки вверх» в Новосибирске пройдет при полном аншлаге
Его ищут старенькие родители: в Новосибирске пропал седой мужчина с бородой
Анатолий Локоть запретил повышать цены на медицинские маски в аптеках
«Молодец, что в сугроб ушел»: появилось видео страшной аварии, в которой чудом выжил ребенок
Собака в запертой квартире покусала девочку, а потом сама открыла дверь спасателям
На кошке был металлический ошейник: хозяева выставили двух бобтейлов на улицу
«Ты меня напугал»: любопытная обезьяна попыталась отобрать камеру у фотографа
Женщина погибла, ребенок жив: в Новосибирской области «Мазда» столкнулась с грузовиком
«Я с ручками и ножками»: сибиряк, у которого жена заболела раком, вместо сбора денег на лечение просит заказать у него фотосессию
«У нее был полный рот крови»: кошка упала на голову своей спасительнице
291 сибиряк стал жертвой кибермошенников в 2019 году
«Люди боятся переходить дорогу»: возле «Березовой рощи» третий день не горит светофор
Украли дрель и шуруповерт: в Новосибирске поймали дачных воров
Ольга Бузова показала, как танцует с женихом