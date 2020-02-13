Наживался на покойниках: полицейский продавал данные об умерших похоронному бюро

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:09:41+03:00

Полицейского могут уволить и наказать за взятку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За свои услуги он получил 20 тысяч рублей

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Сотрудника отдела полиции № 5 «Дзержинский» подозревают в получении взятки. Он за деньги передавал ритуальному агентству информацию об умерших в Дзержинском районе и их родственниках.

— За плату в 10 тысяч рублей он сообщал похоронному бюро данные умерших граждан. Сотруднику полиции дважды переводили денежные средства на банковскую карту, по 10 тысяч за сведения о каждом погибшем, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Следственный комитет возбудил в отношении полицейского уголовное дело по статье УК РФ «Получение взятки». Также обвинили и предпринимателя, который переводил деньги по статье «Дача взятки». Оба подозреваемых сейчас задержаны.

Теперь в полиции проводится служебная проверка. Если вину сотрудника признают, он будет уволен и наказан по закону. Его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU