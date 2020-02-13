2020-02-13T11:45:34+03:00
Общество

Анатолий Локоть запретил повышать цены на медицинские маски в аптеках

По его словам, продавцы могут наживиться на страхе людей перед вирусами
Надежда РЫЖКИНА
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Мэр запретил продавать маски по завышенным ценамМэр запретил продавать маски по завышенным ценамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 13 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил на встрече с журналистами, что запретил поднимать цены на медицинские маски в аптеках.

— Мы приняли меры для того, чтобы во всех аптеках аптечной муниципальной сети были маски. Более того, мной подано распоряжение, чтобы ни в коем случае цены на эти марлевые повязки не повышались. И спекулятивного этого взлёта в муниципальной сети мы не допустим. Это очень хороший рычаг воздействия в целом на рынок, — сказал Локоть.

По словам мэра, гриппом люди болеют, но заболеваемость не превышает эпидемиологического порога. Большинству ставят диагноз ОРВИ.

— Случаев заболевания коронавирусом не было. Как докладывают специалисты, необходимые меры приняты, риски здесь минимальны, — добавил мэр.

Напомним, корреспонденты КП-Новосибирск столкнулись с нехваткой масок в аптеках. Средства защиты удалось найти только в двух аптеках из семи. При этом на avito появились предложения, где продают маски втридорога.

Уважаемые читатели, если и вы столкнулись с «масочным дефицитом», то в ежедневном номере «Комсомолки» за 14 февраля вы найдете полезный подарок-вложение - одну медицинскую маску в конверте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Анатолий Локоть запретил повышать цены на медицинские маски в аптеках
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