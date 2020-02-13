2020-02-13T10:53:29+03:00
Происшествия

«Молодец, что в сугроб ушел»: появилось видео страшной аварии, в которой чудом выжил ребенок

Водитель легковушки вписался в поворот и разнёс парковку
Надежда РЫЖКИНА
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Автомобиль с разгона аж заскочил на другой. Фото: стоп-кадрАвтомобиль с разгона аж заскочил на другой. Фото: стоп-кадр
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В группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» появилось видео ДТП, произошедшего на улице Северной. Водитель ехал на скорости, и, поворачивая на Красный проспект, он не смог затормозить. Вначале его машина лоб в лоб столкнулась с другим автомобилем, заворачивающим в сторону. От столкновения «гонщик» вылетел с дороги, снёс дорожный знак и прокатился сверху по минивэну на парковке. Остановить машину смогли только ворота и снег у въезда к магазину.

По словам подписчика, который выложил ролик в сеть, водитель автомобиля, которого вначале подрезали, не получил серьёзных травм.

В комментариях к видео высказался очевидец. Он пояснил, что торопящийся сидел за рулём «Шкоды» и врезался в «Тойоту».

— Ситуация двоякая, прямо передо мной всё произошло. «Тойота» разворачивалась с ходу, не посмотрела в зеркала, а на «Шкоде» парень логично ушёл в сугроб при пустой встречке. И молодец что ушёл, в «Тойоте» на пассажирском сидении (слева) ребёнок был, — рассказал подписчик Никита Ремизов.

На улице Северной автомобиль устроил погром у парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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