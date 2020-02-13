«Молодец, что в сугроб ушел»: появилось видео страшной аварии, в которой чудом выжил ребенок
В группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» появилось видео ДТП, произошедшего на улице Северной. Водитель ехал на скорости, и, поворачивая на Красный проспект, он не смог затормозить. Вначале его машина лоб в лоб столкнулась с другим автомобилем, заворачивающим в сторону. От столкновения «гонщик» вылетел с дороги, снёс дорожный знак и прокатился сверху по минивэну на парковке. Остановить машину смогли только ворота и снег у въезда к магазину.
По словам подписчика, который выложил ролик в сеть, водитель автомобиля, которого вначале подрезали, не получил серьёзных травм.
В комментариях к видео высказался очевидец. Он пояснил, что торопящийся сидел за рулём «Шкоды» и врезался в «Тойоту».
— Ситуация двоякая, прямо передо мной всё произошло. «Тойота» разворачивалась с ходу, не посмотрела в зеркала, а на «Шкоде» парень логично ушёл в сугроб при пустой встречке. И молодец что ушёл, в «Тойоте» на пассажирском сидении (слева) ребёнок был, — рассказал подписчик Никита Ремизов.
На улице Северной автомобиль устроил погром у парковки.
ИСТОЧНИК KP.RU