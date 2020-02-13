На кошке был металлический ошейник: хозяева выставили двух бобтейлов на улицу
Новосибирская зоозащитница Татьяна рассказала историю, как у нее дома поселились два кота бобтейла — кошка и котенок. Сейчас девушка ищет питомцам хороших хозяев.
— Была осень, я шла с работы, когда увидела кошку и котенка. Они сидели возле подъезда, не двигались с места. Просидели они там очень долго, когда стало понятно, что это не самовыгул и кошек просто так оставили на улице я начала искать им хозяев, — рассказывает Татьяна.
На маме-кошке девушка заметила ошейник, толстый металлический с надписью. Но несмотря на такой опознавательный знак, хозяева не объявились.
— Это фенотипы бобтейлов. Так как документов на них нет, мы не может точно сказать, что они чистокровные, породистые. Но внешне очень похожи на породистых, разве что немного меньше по размеру, — говорит зоозащитница.
Если вы хотите забрать эту парочку себе, сообщите об этом Татьяне по телефону — 8-913-066-43-47.
На кошке был изначально такой ошейник.
ИСТОЧНИК KP.RU