Собака в запертой квартире покусала девочку, а потом сама открыла дверь спасателям

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:37:13+03:00

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С необычной заявкой столкнулись сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы. Днем 12 февраля к ним позвонила женщина из Ленинского района. Она попросила открыть ей дверь в квартиру — та была заперта на задвижку. Дома остались 10-летняя дочка и собака. Девочка испугалась собаку и закрылась в ванной.

— По указанному адресу выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. Пока спасатели определяли, где именно находится задвижка, собака услышала голос хозяйки, подскочила к входной двери и открыла задвижку носом самостоятельно, — сообщили в ведомстве.

Девочку нашли в ванной комнате с укусом около локтя правой руки. Спасатели обработали рану и посоветовали маме обратиться за квалифицированной медпомощью.

— Домашние животные могут вести себя агрессивно не только к посторонним людям, но и к своим хозяевам. Не оставляйте несовершеннолетних детей одних дома с животными, если вы не уверены полностью в адекватном поведении своих питомцев, — предупреждают спасатели. Кроме того, этот случай показал, что животные могут сами выйти в подъезд или на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU